2025-09-24
Orust - den gröna och trygga ön där tanken är fri och drömmar får liv.
Vi satsar på utveckling och investerar i både välfärd och våra medarbetare.
Vi är stolta över att vår senaste medarbetarenkät visade att närmare 90% av våra medarbetare är stolta över att arbeta i Orust kommun.
Välkommen till oss! Om arbetsplatsen
Kommunikation ingår i Utvecklingsenheten som är en del av sektor Ledning och verksamhetsstöd, med placering i kommunhuset i Henån. Inom sektor Ledning och verksamhetsstöd finns även enheterna Ekonomi, HR, Digitalisering och Administration.
På Utvecklingsenheten arbetar du tillsammans med andra kollegor med kommunövergripande uppdrag, inom en rad olika områden. Inom kommunikation finns även en kommunikationsansvarig som har ett övergripande samordningsansvar och fördelar det dagliga arbetet.
Dina arbetsuppgifter
I rollen som kommunikatör arbetar du framförallt operativt och har en stor kontaktyta i vår organisation. Du har ett nära samarbete med kollegor inom kommunens olika verksamheter. I din roll bidrar du genom olika kanaler, till att stärka vårt varumärke och göra Orust ännu mer attraktivt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
• skriva och publicera innehåll på orust.se, intranät och i våra sociala medier
• genomföra kommunikationsinsatser för projekt och verksamheter
• stötta medarbetare i kommunikationsfrågor
• formge material för fysisk kommunikation
• skapa filmer
• delta i arbetet med kriskommunikation
• vid behov ersätta kommunikationsansvarig
Om dig
Vi söker dig som har:
• relevant utbildning inom kommunikation eller journalistik
• erfarenhet av kommunikation eller journalistik, gärna inom offentlig sektor
• skicklig skribent med känsla för språk, service, tonalitet och målgrupp
• goda kunskaper i tillgänglighet och klarspråk
• erfarenhet av att skapa innehåll och kan bidra till utveckling av våra kommunikationskanaler
• är samarbetsinriktad och serviceorienterad med helheten i fokus
• ett strukturerat arbetssätt, med förmåga att arbeta självständigt
• gillar att få saker gjorda men har även ett strategiskt tänk
Vi kommer att lägga stor vikt vid din personlighet och ditt engagemang!
Övriga upplysningar:
Arbetstid/varaktighet: Heltid, tillsvidare
Lön: Individuell lönesättning
Tillträdesdag: Snarast, enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
Tid för fysisk intervju 2025-10-23
Körkort: B
För Orust kommun är det en självklarhet att mångfald och jämställdhet gynnar arbetsgruppen, arbetsplatsen och arbetsgivaren.
Vi tillämpar rökfri arbetstid.
Inom vissa yrken i Orust kommun krävs utdrag ur belastningsregistret eller säkerhetsprövning. Det gäller alla som ska arbeta inom skolan, HR-, Ekonomienheten samt med direkt stöd till brukare inom sektor omsorg.
Vill du veta mer om Orust kommun som arbetsgivare och de förmåner vi erbjuder kan du läsa mer på vår webb:
Orust.se
