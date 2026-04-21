Kommunikationsstrateg
Linnéuniversitetet / Marknadsföringsjobb / Växjö Visa alla marknadsföringsjobb i Växjö
2026-04-21
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linnéuniversitetet i Växjö
, Uppvidinge
, Nybro
, Kalmar
, Västervik
eller i hela Sverige
Kommunikationsavdelningen arbetar strategiskt och operativt för att skapa intresse för Linnéuniversitetets utbildningar, forskning och samverkan. Vi är ca 50 engagerade medarbetare som arbetar med bland annat forskningskommunikation, intern kommunikation, ledningskommunikation och studentrekrytering.
Avdelningen är organiserad i två sektioner och arbetar på uppdrag av universitetsledningen och fakulteterna, både från Kalmar och Växjö.
Om rollen
Som kommunikationsstrateg har du en central roll i att utveckla och driva Linnéuniversitetets strategiska kommunikationsarbete. Du arbetar både universitetsövergripande och verksamhetsnära, med fokus på att stärka och synliggöra universitetets forskning, utbildning och strategiska samarbeten.
Rollen kombinerar ett tydligt strategiskt ansvar med förmåga och vilja att omsätta strategi i konkret genomförande. Du bidrar inte bara med analys och inriktning, utan driver också arbetet framåt och säkerställer att planerade insatser realiseras och får effekt.
Du arbetar nära universitetsledning, fakulteter och kollegor inom kommunikationsavdelningen i frågor som ofta är komplexa och kräver både helhetsperspektiv och handlingskraft. Publiceringsdatum2026-04-21Dina arbetsuppgifter
I rollen som kommunikationsstrateg kommer du att:
driva strategisk planering och samordning av kommunikationsinsatser kopplade till universitetets mål och prioriteringar
ta fram kommunikationsplaner, budskapsplattformar och aktivitetsplaner - och aktivt följa upp och säkerställa genomförande
identifiera kommunikationsbehov och omsätta dessa till konkreta insatser och aktiviteter
ge kvalificerat strategiskt stöd till universitetsledning i kommunikationsfrågor
arbeta med issues management och kommunikationsfrågor av hög komplexitet
bidra till och i vissa fall leda genomförandet av prioriterade kommunikationsinsatser, internt och externt
fungera som strategiskt stöd till fakultetskommunikatörer och bidra till att skapa framdrift i gemensamma initiativ
samverka med externa byråer och konsulter samt säkerställa leverans och kvalitetKvalifikationer
Vi söker dig som har:
akademisk examen inom medie- och kommunikationsvetenskap eller motsvarande
erfarenhet av kvalificerat strategiskt kommunikationsarbete
erfarenhet av att driva kommunikationsinsatser från analys till genomförande
god förmåga att arbeta nära ledning och i komplexa organisationer
mycket god förmåga att omsätta behov och strategier till konkreta aktiviteter och resultat
Det är meriterande om du har erfarenhet från offentlig sektor eller högskoleverksamhet. Erfarenhet av att samordna och arbetsleda arbetsgrupper är meriterande.Dina personliga egenskaper
Du är strategisk och analytisk, men också handlingskraftig och resultatorienterad. Du har förmåga att gå från idé till genomförande och trivs i en roll där du både tänker långsiktigt och bidrar operativt.
Du tar ansvar för att driva arbetet framåt, skapar struktur och får saker att hända även i komplexa sammanhang. Samtidigt är du lyhörd och samarbetsorienterad, med förmåga att skapa förtroende i hela organisationen.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast eller enligt överenskommelse. 6 månaders provanställning tillämpas.
Placeringsort Växjö eller Kalmar. Resor mellan orterna ingår i tjänsten.
Information
Kommunikationschef Andreas Jansson, 073-830 40 40, mailto:andreas.m.jansson@lnu.se
HR-partner Marie Kalebsson, 0470-70 82 38, mailto:marie.kalebsson@lnu.se
Fackliga företrädare nås via universitetets växel: 0772-28 80 00
Välkommen med din ansökan senast den 12 maj! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-124160".
Arbetsgivare Linnéuniversitetet
(org.nr 202100-6271), https://lnu.se/
351 95 VÄXJÖ
9868179