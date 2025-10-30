Kommunikationsstrateg
Vill du vara med och stärka bilden av Hudiksvalls kommun som samhällsaktör och arbetsgivare?
Hudiksvalls kommun befinner sig i en spännande utveckling.
Vi vill vara och uppfattas som en attraktiv arbetsgivare, en trovärdig samhällsaktör och en effektiv serviceorganisation.
Nu söker vi en kommunikationsstrateg som vill driva arbetet med att utveckla och förvalta kommunens kommunikationsarbete.
Hos oss blir du en del av Enheten för kommunikation och attraktivitet, en liten, engagerad enhet där samarbete, prestigelöshet och idéutbyte är en självklarhet. Vi tror på balans i livet och erbjuder därför möjlighet till distansarbete. Din arbetsplats ligger i Hudiksvalls kommunhus - mitt i centrum, med tillgång till gym och nära till både service och kommunikationer.

Dina arbetsuppgifter
I rollen bidrar du till att skapa en tydlig och sammanhållen bild av kommunen, stärka arbetsgivarvarumärket och bidra till att invånare och medarbetare har tillgång till aktuell och värdeskapande information. Du blir en viktig del av enhetens utvecklingsresa där vi lägger grunden för ett mer strategiskt arbetssätt, tydligare roller och ett långsiktigt varumärkesarbete.
Arbetsuppgifterna innefattar att:
- Skapa strategier, koncept och innehåll som stärker bilden av kommunen som arbetsgivare och samhällsaktör
- Ge råd kring budskap, tonalitet och kanalval så att kommunikationen håller en enhetlig linje
- Utveckla och förvalta kommunorganisationens varumärke och arbetsgivarvarumärke
- Stötta förvaltningar och chefer i att omsätta kommunikationsstrategier i praktiskt arbete
- Samverka med HR kring arbetsgivarprofilering, rekryteringskommunikation och medarbetarengagemang
- Följa upp och analysera resultat för att utveckla arbetet långsiktigt.

Profil
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är strategisk och analytisk, med förmåga att se helheter och fatta välgrundade beslut. Du är kommunikativ, samarbetsinriktad och relationsskapande, en trygg rådgivande partner som skapar förståelse och engagemang. Med driv, specialistkunskap och uthållighet tar du initiativ, driver processer framåt och fullföljer det du påbörjar.

Kvalifikationer
- Akademisk examen inom kommunikation eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- Erfarenhet av strategiskt kommunikationsarbete
- Kunskap om employer branding, internkommunikation och förändringskommunikation
Meriterande:
- Erfarenhet från offentlig sektor
- Erfarenhet eller utbildning inom kriskommunikation
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. I rekryteringsprocessen kan arbetsprover komma att användas.
Välkomman med din ansökan. Vi ser fram emot att läsa den!
Om förvaltningen
En kommun ansvarar för många viktiga funktioner i vårt samhälle - allt från utbildning och social omsorg till teknisk service och räddningstjänst. Vi på kommunstyrelseförvaltningen ser till att alla kommunens funktioner samordnas, utvecklas och följs upp utifrån övergripande politiska beslut.
Dessutom är vi med och utvecklar nya bostadsområden, nya stadsdelar och vår landsbygd. Vi arbetar för ett mer hållbart Hudiksvall, som bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. När du har en fråga, fundering eller synpunkt om Hudiksvalls kommun finns vårt Servicecenter där för att lotsa dig rätt. Vi är kommunstyrelseförvaltningen - en del av Hudiksvalls kommun.
Om Hudiksvalls kommun
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.
I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.
Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryteringsansvariga som står i annonsen.
Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs
