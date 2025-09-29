Kommunikationschef till Vellinge kommun

Vellinge Kommun / Marknadsföringsjobb / Vellinge
2025-09-29


Är du redo att driva och utveckla hela Vellinge kommuns kommunikation och ta arbetet till nästa nivå? Hos oss händer det mycket - vi satsar på öppenhet, service och innovation. Här driver vi evenemang, kultur och utvecklingsprojekt som gör vardagen enklare för invånarna. Som kommunikationschef får du en nyckelroll i att utveckla kommunikationsarbetet, stärka varumärket och visa Vellinge som en attraktiv plats att bo, leva och arbeta i.

Publiceringsdatum
2025-09-29

Arbetsuppgifter
Som kommunikationschef leder du utvecklingen av Vellinge kommuns kommunikationsarbete och har det övergripande ansvaret för enheten med tio medarbetare. I enheten ingår både kommunikationsteamet och Vellinge Direkt kommunens kundtjänst och förstalinje för frågor och service till invånarna. Tillsammans arbetar ni för att kommunikationen ska vara tydlig, tillgänglig och framåtblickande.

Du leder det strategiska arbetet men är också nära vardagen. Du ansvarar för att driva och utveckla kommunens varumärke, press- och mediearbete, digitala kanaler och kriskommunikation. Framöver väntar spännande projekt, bland annat att lansera en ny extern webbplats med fokus på service till invånare och att utveckla ett modernt intranät.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:

Akademisk utbildning inom exempelvis kommunikation, media, journalistik, marknadsföring eller ekonomi

Flera års erfarenhet av att leda team och vara chef

God kunskap inom press- och mediearbete samt kriskommunikation

Erfarenhet av digital kommunikation, webb och sociala medier

Mycket goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt

Erfarenhet från offentlig sektor är meriterande

ÖVRIGT
I denna rekrytering samarbetar vi med rekryteringsbolaget Isaksson som är de som hanterar processen. Därför söker du denna tjänst via deras hemsida som du finner här -> https://isakssonrekrytering.recman.page/job/451326?path=ams

Har du frågor kring tjänsten så kontaktar du med fördel Isakssons rekryteringskonsult: Ira Isaksson på 070-485 75 59 eller ira@isakssonrekrytering.se

Urval och intervjuer sker löpande, därför kan tjänsten komma att tillsättas innan sista ansökningsdag 17 oktober.

Ersättning
Enligt avtal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C20250929".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Vellinge Kommun (org.nr 212000-1033)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Vellinge kommun

Kontakt
Rekryteringskonsult, Isaksson
Ira Isaksson
ira@isakssonrekrytering.se
070-485 75 59

Jobbnummer
9530994

