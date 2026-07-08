Kommunikationschef till Försvarsmakten vikariat
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Hur uppnås tydlig och trovärdig kommunikation i en verksamhet som är avgörande för Sveriges säkerhet? Älvsborgs amfibieregemente (Amf 4) söker nu en kommunikationschef för att leda just det arbetet och därmed göra skillnad i ett av samhällets mest centrala uppdrag. I denna roll blir du en nyckelperson i ledningen och en viktig aktör i Amf 4:s framtid, både nationellt och inom NATO.Publiceringsdatum2026-07-08Om tjänsten
Vi erbjuder ett vikariat på sex månader vid Amf 4 regementsstab. Som en del av kommunikationsavdelningen utgör du en viktig del i ett framgångsrikt team. Avdelningen består av komunikationschef, två kommunikatörer och två skolinformatörer.
Ansvarsområden
Som kommunikationschef ansvarar du för att leda kommunikationstjänsten vid Älvsborgs amfibieregemnente. Det omfattar såväl intern som extern kommunikation. Du arbetar med kommunikation ur ett brett perspektiv och utgör ett kvalificerat kommunikationsstöd till cheferna på förbandet. Rollen är arbetsledande med ansvar för att samordna, inrikta och följa upp kommunikationsarbetet. Du genomför strategiska bedömningar, analyserar och föreslår kommunikationsbehov, formulerar budskap samt planerar, genomför och följer upp kommunikationsinsatser.
Arbetsuppgifterna löses i alla miljöer, främst den marina miljön, både inomhus och utomhus och under alla väderförhållanden.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Genomför och stödjer strategisk kommunikation inom förbandet och förssvarsgrenen Marinen.
Deltar i operativ och praktisk planering, både nationellt och inom ramen för NATO.
Har ett övergripande ansvar för kris-, media- och marknadskommunikation
Deltar i analys, omvärldsbevakning och utvärderingsarbete
Vid behov samordnar kommunikation med andra organisationer och myndigheter
Ger stöd i mediefrågor, formulerar budskap, bjuder in media till pressträffar
Producerar innehåll till regementes interna och externa kanaler tillsammans med övriga på kommunikationsavdelningen
Ansvarar för regementets interna kommunikationskanaler
Ansvarar för regementets officiella sociala mediekanaler
KRAVKvalifikationer
Godkänd och slutförd akademisk examen inom kommunikation eller kompetens/utbildning vi bedömer likvärdig
Aktuell och relevant erfarenhet av kommunikativt arbete, gärna inom offentlig sektor, främst statlig myndighet
Mycket god förmåga att hantera texter och att uttrycka dig i skrift på både svenska och engelska
B-körkortDina personliga egenskaper
Som kommunikationschef på Amf 4 är du bekväm med att arbeta parallellt med många olika uppgifter samtidigt. Du trivs med att växla mellan självständigt arbete och samverkan med andra mot gemensamma mål. Som person är du positiv, har integritet och arbetar lösningsorienterat. Arbetstempot kan stundtals vara högt så du behöver kunna agera effektivt och produktivt även under tidspress, ha ett strukturerat arbetssätt och god administrativ förmåga. Du är inte främmande för att, när det så kräver, stötta övriga kommunikatörer med att dokumentera verksamheten ute i förbanden.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
Aktuell och relevant erfarenhet av att arbetsleda processer
Erfarenhet av kommunikationsarbete i Försvarsmakten eller annat arbete i Försvarsmakten som vi bedömer meriterande
Genomförd värnplikt
Erfarenhet från kriskommunikation vid myndighet eller företag
Goda kunskaper inom grafisk formgivning med Adobes programvaror
Erfarenhet av att arbeta med press och mediaÖvrig information
Anställningsform: Vikariat på sex månader med möjlighet till förlängning.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Göteborg
Tillträdesdatum: Snarast möjligt enligt överenskommelse
Arbetet innebär en del inrikes tjänsteresor och ibland övernattning. Arbetsförhållanden innebär oftast 40 timmars arbetsvecka, men sker ibland på oregelbundna tider, t.ex. under övningsförhållanden.
Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på http://www.forsvarsmakten.se/).
Information om rekryteringsprocessen
Rekryteringskoordinator G1 Claudia Kremer, amf4-G1@mil.se
Fackliga företrädare
SEKO seko-forsvar-goteborg@mil.se
OF Amf 4 Niklas Bryngelsson, of-amf@officersforbundet.se
Försvarsförbundet, forsvarsforbundet-goteborg@mil.se
SACO, saco-gbg@mil.seSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-07-26. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Om du går vidare i rekryteringsprocessen ska du vara beredd att skicka arbetsprov/prover med material från tidigare kommunikationsarbete, exemplevis produktion.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
På Älvsborgs amfibieregemente, i centrala Göteborg, verkar vi där land möter hav och utgör en viktig länk mellan armé- och sjöstridskrafterna. Som återetablerat regemente med garnisonsansvar växer vi och är behov av fler kompetenta officerare, soldater och civila medarbetare som fortsätter utveckla förbandet till dess viktiga uppgift: Försvara Sveriges många kustnära skärgårdsområden samt skydda våra leder in till Skandinaviens största hamn i syfte att värna Sveriges strategiska import.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
426 05 VÄSTRA FRÖLUNDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9997268