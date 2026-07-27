Klinikchef till Rimbo :-D
Distriktstandvården Sverige AB / Sjukvårdschefsjobb / Norrtälje Visa alla sjukvårdschefsjobb i Norrtälje
2026-07-27
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Distriktstandvården Sverige AB i Norrtälje
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Solna
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi söker en engagerad och erfaren klinikchef som vill vara med och driva och utveckla våra två kliniker i natursköna Rimbo!
Tandläkarkliniken Rimbo Pastoratet har en lång historia och redan 1948 startades det tandläkarverksamhet här och 2010 överläts kliniken till Distriktstandvården. Idag har vi även en klinik i Rimbo Centrum. Tillsammans är det sex behandlingsrum och vi som arbetar här är fem tandläkare, sju tandsköterskor, två tandhygienister och en receptionist. Här möts du av en verksamhet med hög kompetens, stark laganda och ett nära samarbete mellan yrkesgrupperna.
Är du vår framtida kollega?
Vi letar efter en flexibel och ansvarsfull klinikchef som har minst 3 år i branschen som tandsköterska, tandhygienist eller som tandläkare. Erfarenhet av administrativt arbete och personalansvar är ett krav och meriterande är om du har någon erfarenhet av ledarskap. I rollen som klinikchef ansvarar du för både det operativa och det strategiska och rapporterar till regionchef.
Vi ser att den här personen har en passion för ledarskap och få ihop fungerande team som strävar mot samma mål Publiceringsdatum2026-07-27Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter som inkluderas i din yrkesroll som klinikchef, är bland annat:
• Ansvara för den dagliga driften av kliniken och säkerställa att verksamheten fungerar effektivt
• Organisera och följa upp arbetsflöden, patientbokningar och schemaläggning av personal.
• Arbeta för att upprätthålla och utveckla klinikens kvalitetsarbete och säkerställa att patienternas behov tillgodoses på bästa sätt
• Ansvara för budgetering, ekonomisk uppföljning och resultatrapportering
• Samarbeta med andra chefer och ledningsgrupper för att uppnå gemensamma mål och visioner
Det finns möjligheter till kompetensutveckling och vi ser gärna att du är öppen för ny kunskap och utökat ansvar inom befattningen.
Anställningsvillkor
Heltid
Tillträde enligt ök
Varmt välkommen med din ansökan (CV och urvalsfrågor) senast 14 augusti. Urvalsarbete och intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden varför vi ber dig att skicka din ansökan snarast möjligt. Bakgrundskontroller och tester kan förekomma i rekryteringsprocessen.
Distriktstandvården är en av landets ledande privata tandvårdsaktörer med ca 700 medarbetare, 39 kliniker och en stark närvaro i Stockholm, Uppsala, Södermanland och Göteborg. Vi erbjuder barn och vuxna allmän-, akut- och estetisk tandvård. Vår vision är att bidra till ett bättre samhälle – med tandvård för alla genom hela livet. Vår ambition är att erbjuda Sverige mest uppskattade tandvård och fortsätta att etablera kliniker där behovet finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Distriktstandvården Sverige AB
(org.nr 556437-5946)
186 39 RIMBO Kontakt
Rekryterare
Pernilla Grip Acharius pernilla.acharius@distriktstandvarden.se 072-3893729 Jobbnummer
10012176