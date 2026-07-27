Serviceinriktad Uthyrningsansvarig till Mqvist
NearYou Sverige AB / Butikssäljarjobb / Borås Visa alla butikssäljarjobb i Borås
2026-07-27
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NearYou Sverige AB i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-27Om företaget
Mqvist är ett familjeägt företag som förvärvar, förädlar och förvaltar hyresfastigheter med bra läge och potential. Vi fokuserar främst på lägen med bra kommunikation, utbud och trygghetskänsla.
Vi strävar efter långsiktiga relationer med våra hyresgäster och leverantörer.
Vi ser till att underhålla och förbättra våra fastigheter regelbundet för att upprätthålla den höga standard som vi och våra hyresgäster vill ha. Vårt långsiktiga engagemang och inställning till hög kvalitet, teknologi, miljö och effektiv förvaltning skapar möjlighet att kontinuerligt förvärva nya fastigheter.
Läs mer på www.mqvist.com
Tjänstebeskrivning
Vill du jobba med kundkontakt, administration och marknadsföring i fastighetsbranschen? Vill du jobba med hela uthyrningsprocessen – från annons till avtal? Då kan detta vara rätt tjänst för dig!
Som Uthyrningsansvarig arbetar du med uthyrning av bostäder och stöttar även vid uthyrning av kommersiella lokaler. Du har en viktig roll i kontakten med blivande hyresgäster och ansvarar för att uthyrningsprocessen upplevs som smidig, tydlig och professionell.
Tjänsten innebär många kontaktytor med hyresgäster, leverantörer och entreprenörer samt ett nära samarbete med bolagets övriga medarbetare.Arbetsuppgifter
• Publicera och administrera bostadsannonser i kanaler som HomeQ, Webb och sociala medier
• Ta emot och följa upp intresseanmälningar
• Göra första urval av sökande enligt givna riktlinjer
• Planera och koordinera visningar, samt genomföra visningar vid behov
• Underteckna hyresavtal och uppdatera information i fastighetssystem
• Vara kontaktperson för blivande hyresgäster under uthyrningsprocessen
• Stötta med enklare administration och kundärenden kopplade till uthyrningKvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är i början av din karriär eller har några års erfarenhet av service, administration eller kundkontakt
• Är strukturerad, noggrann och gillar att hålla ordning
• Tycker om att arbeta med människor och ge god service
• Tycker om att arbeta i en miljö där du är med och utvecklar företaget
• Är driven och tar egna initiativ
• Har ett intresse för marknadsföring och sociala medier
• Är kommunikativ och uttrycker dig väl i tal och skrift
• Har B-körkort
Meriterande (men inget krav):
• Erfarenhet av uthyrning eller fastighetsbranschen
• Erfarenhet av HomeQ, Real, kundsystem eller administrativa system
Vi erbjuder:
• En trygg roll med stöd från erfarna kollegor
• Möjlighet att lära dig hela fastighetsbranschen
• En varierad vardag med både administration och kundkontakt
• En arbetsplats med samarbete och utveckling i fokus
Bra för dig att veta:
• Tjänsten är på heltid med 6 månaders provanställning.
• Placeringsort centralt i Borås
Detta är en direktrekrytering där du blir anställd hos vår kund Mqvist Fastigheter AB.
Rekryteringen genomförs i samarbete med NearYou.
Ansöker gör du via hemsida: www.nearyou.se
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
P g a semestertider startar urvalsprocessen under v.33
Med anledning av dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
P g a semester besvaras frågor om tjänsten v.32. För frågor om tjänsten kontakta gärna rekryteringskonsult Ninni Svahn på tel. 0769-48 43 33
Om NearYou
NearYou är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 18 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering. Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. Vi vet vad en bra arbetsmarknad behöver.
För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi.
Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), https://nearyou.se
Fabriksgatan 8 (visa karta
)
503 38 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mqvist Fastigheter AB Kontakt
Ninni Svahn ninni.svahn@nearyou.se 0769484333 Jobbnummer
10012189