Vi söker vår nya tandsköterska kollega till Strängnäs!
Distriktstandvården Sverige AB / Tandsköterskejobb / Strängnäs Visa alla tandsköterskejobb i Strängnäs
2026-07-27
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Vi söker nu en tandsköterska till vår klinik i centrala Strängnäs som byggdes för cirka två år sedan. Detta är en arbetsplats med familjär känsla och där man jobbar utifrån "laget före jaget". Välkommen med din ansökan till oss hälsar jag, Sara Zackrisson som är klinikchef här :-D Publiceringsdatum2026-07-27Dina arbetsuppgifter
Du är antingen nyexaminerad eller så har du jobbat något år eller två som tandsköterska. Du kommer att arbeta delegerat med en och samma tandläkare, delegerat på ett rum. Det finns möjligheter till kompetensutveckling och vi ser gärna att du är öppen för ny kunskap och utökat ansvar inom befattningen. På den här kliniken gör vi varierade behandlingar och har både barn- och vuxen patienter.
Kliniken
På den här kliniken har vi tre behandlingsrum men har fem stycken rum förberedda/inredda. Vi som arbetar här är en receptionist, två tandsköterskor, en tandhygienist och en tandläkare (men rekrytering pågår för att anställa en till tdl) Vi utför alla typer av behandlingar på kliniken. Klinikens öppettider är måndag till torsdag mellan kl 07:30-17:00 och fredagar till kl 16:00.
Anställningsvillkor
Heltid
Tillträde efter överenskommelse
Lön efter överenskommelse
Vad vi erbjuder
• Goda arbets- och lönevillkor
• Sjukvårdsbidrag och friskvårdsbidrag på 5 tkr
• En av marknadens bästa pensionsavsättningar
• Individuell lönesättning och utbildningsplan
• Goda möjligheter att klättra inom företaget
• Årlig bonus
Varmt Välkommen med din ansökan senast 14 augusti!
Urvalsarbete och intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden varför vi ber dig att skicka din ansökan snarast möjligt. Bakgrundskontroller kan förekomma i rekryteringsprocessen.
Distriktstandvården är en av landets ledande privata tandvårdsaktörer med ca 700 medarbetare, 39 kliniker och en stark närvaro i Stockholm, Uppsala, Södermanland och Göteborg. Vi erbjuder barn och vuxna allmän-, akut- och estetisk tandvård. Vår vision är att bidra till ett bättre samhälle – med tandvård för alla genom hela livet. Vår ambition är att erbjuda Sverige mest uppskattade tandvård och fortsätta att etablera kliniker där behovet finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Distriktstandvården Sverige AB
(org.nr 556437-5946)
645 31 STRÄNGNÄS Kontakt
Rekryterare
Pernilla Grip Acharius pernilla.acharius@distriktstandvarden.se 072-3893729 Jobbnummer
10012178