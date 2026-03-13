Kommunikationschef
2026-03-13
Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som tack vare engagerade och erfarna medarbetare bidrar till samhällsutveckling. Hos oss arbetar lärare, forskare och andra medarbetare med olika kompetenser tillsammans för att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Alla yrkeskategorier och roller är viktiga. Du är välkommen att söka jobb hos oss!
Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på Malmö universitet: Jobba hos oss
Vi söker
En kommunikationschef som vill driva och utveckla kommunikationsarbetet vid Malmö universitet, i enlighet med vår strategi 2030.
Innehåll och arbetsuppgifter
Kommunikationschefen leder kommunikationsavdelningens arbete så att universitetets ledning och verksamhet på alla nivåer tillförs ett starkt kommunikationsstöd. Som kommunikationschef rapporterar du till universitetsdirektören och ingår i universitetsdirektörens chefsgrupp. Du kommer att ha löpande kontakt med både universitetsledning och fakultetsledningarna och du är ett strategiskt bollplank i nyckelfrågor.
Det är av största vikt att du bygger upp starka positiva relationer över hela universitetet. Att förstå såväl helheten som de olika verksamhetsdelarnas behov och att finna lösningarna är en nyckelfaktor för framgång. Uppdraget handlar om strategisk kommunikation, men kanske framför allt om att i det dagliga arbetet leverera konkret nytta till verksamheten där behovet finns. I rollen ingår aktiv omvärldsbevakning, att skapa nätverk utanför universitetet sam att vara engagerad i och samarbeta kring universitetets mål.
Kvalifikationer
För denna anställning krävs specifikt:
• Akademisk utbildning som arbetsgivaren finner relevant för anställningen
• Gedigen erfarenhet av strategiskt och operativt kommunikationsarbete, inklusive att driva förändringsprocesser
• Gedigen chefserfarenhet från en komplex organisation
• Mycket god ledarförmåga
• Mycket god förmåga att kommunicera väl i tal och skrift på svenska och engelska
Som person har du integritet, god förmåga att se helheten samt god förmåga att tänka analytiskt och strategiskt. Du har lätt för att skapa och bibehålla relationer och mycket god samarbetsförmåga. Du är en pedagogisk, tydlig och trygg ledare som skapar delaktighet, engagemang och visar riktningen.
Det är meriterande med chefserfarenhet från universitet/högskola eller annan offentlig verksamhet som bedriver forskning samt av att ha erfarenhet av att vara chef över chefer. Det är även meriterande att ha erfarenhet av internationalisering eller internationell verksamhet.
Arbetsplats
Kommunikationsavdelningen är en del av det gemensamma verksamhetsstödet vid Malmö universitet. Som kommunikationschef har du tillsammans med två enhetschefer ansvar för studentrekrytering och visuell kommunikation, forskningskommunikation, musik- och ceremoniverksamhet och press samt internkommunikation. Kommunikationsavdelningen arbetar både strategiskt och operativt. Det innebär att utveckla och förvalta kommunikationssystem, stödja utvecklingsprojekt och ledningsfunktioner.
Upplysningar
Universitetsdirektör: Susanne Wallmark, susanne.wallmark@mau.se
HR-partner: Anna Tenggren, anna.tenggren@mau.se
Intervjuer kommer att genomföras 2026-04-15 och 2026-05-04.
Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med instruktioner nedan och att den är universitetet tillhanda senast 2026-04-06. Din ansökan ska skrivas på svenska. Du som sökande ansvarar för att eventuella bilagor översätts till svenska eller engelska.
Ansökan skall innehålla:
• Meritförteckning
• Relevanta betyg och intyg
• Kortfattad redogörelse på max 1 sida där du beskriver din erfarenhet, bakgrund och kompetens relaterad till den sökta anställningen och hur detta gör dig till den mest lämpliga kandidaten
Vi gör en samlad bedömning utifrån behörighetskrav och meriterande kriterier.
Övrigt
Anställningen är en tillsvidareanställning omfattande heltid.
Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som strävar efter att ha ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.
Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.
Tillträde
Tillträdesdatum är 2026-08-15 eller enligt överenskommelse.
Fackliga företrädare
Saco-S: marie.palmnert@mau.se
SEKO: anne.sundel@mau.se
OFR: lutfi.zuta@mau.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Universitet
(org.nr 202100-4920), https://mau.se Arbetsplats
Malmö universitet Jobbnummer
9795236