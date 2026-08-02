Kommunikationsansvarig
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2026-08-02
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Kommunikationsansvarig till en av våra kunder
Bakgrund och sammanhang
Ett av kundens projekt håller just nu på med att färdigställa systemhandlingen samt att arbeta inom avtals- och miljötillstådsprocesser. Planering av byggskedet pågår även för fullt. I rollen som Kommunikationsansvarig har du ett övergripande uppdrag, strategiskt som operativt, för att kommunikationen ska fungera genom att leda, samordna och säkra att alla parter inom Sverigeförhandlingen kommunicerar gemensamt och korrekt utifrån samverkansavtal och kommunikationsplattform. Du är också ett kommunikativt stöd till projektet och chefer. Det innebär i praktiken att du:
Säkerställer gemensamma och samordnade budskap mellan parterna
Arbetar enligt Ramavtal (samverkansavtal) och kommunikationsplattformen
Leder och samordnar kommunikationsrådet
Säkerställer fungerande informationsflöden
Stöttar i strategiska kommunikationsfrågor
Leder och samordnar kommunikationsarbetet i projektet
Säkerställer en hög kommunikativ medvetenhet inom projektet
I rollen som Kommunikationsansvarig för kunden till city tillhör du Avdelningen för Kommunikation och försäljning (Sektion Projektkommunikation) och är utlånad till IP:s projektorganisation på heltid. För att lyckas i din roll behöver du samverka nära KF:s fyra kommunikationssektioner som på olika sätt ansvarar för kundens externa och interna kommunikation och kanaler.
Rollbeskrivning:
Kommunikationsansvarig leder och samordnar kommunikationsarbetet utifrån etablerade arbetssätt inom en del hos kunden, säkerställer att budskap är korrekta och samstämmiga, samt stödjer projektet i strategiska och operativa kommunikationsfrågor. Detta händer genom att du arbetar med:
Kommunikativt stöd till chefer
Ingår i projektets stab och ger löpande stöd till chefer genom att säkerställa att kommunikativa perspektiv beaktas i verksamheten, särskilt i komplexa och kritiska frågor. Rollen bidrar till att stärka den kommunikativa organisationen.
Planering och utvärdering
Årligen planera och prognostisera externa kommunikationsinsatser i linje med projektets mål, hantera och följa upp budget kopplad till aktiviteter, proaktivt identifiera resursbehov samt utvärdera genomförda insatser.
Projektledning, samordning och arbetsledning
Leder och genomför planerade kommunikationsinsatser genom att analysera målgrupper, formulera syfte, mål och budskap samt välja lämpliga kanaler och metoder. Rollen samordnar arbetet med berörda funktioner inom projektet och ansvarar för operativ arbetsledning av kommunikationsresurser, inklusive entreprenörens kommunikatörer.
Kvalitetssäkring
Bistå projektet vid externt kommunikationsmaterial genom målgruppsanpassning, tydligt språk och korrekt form, samt att innehållet är faktagranskat av sakkunnig innan publicering.
Nyhetsarbete
Fånga upp risker och möjligheter som kan medföra publicitet och förmedla dessa till presskommunikatör. Samla och analysera nyhetsflödet kring projektet och arbeta proaktivt med riskåtgärder för att tex. undvika opinionsbildning mot projektet. Löpande uppdatera projektets webbsidor med aktuell Information.
Externa kontakter
Förse kundens kundtjänst med aktuell information om projektet och de omgivningspåverkande arbetena som bedrivs.
Kommunikationssamordning inom kundens förvaltning
Kommunikationsansvarig rapporterar till projektchef RBc och samverkar kommunikationen med Avdelningen för Kommunikation och försäljning och sektionschef Projektkommunikation.
Skallkrav:
Högskoleutbildning (eller motsvarande) inom kommunikation, journalistik eller annan relevant utbildning för tjänsten
Minst två års arbetslivserfarenhet som kommunikationsansvarig eller kommunikationschef
Minst tio års arbetslivserfarenhet inom kommunikation
Minst tre års erfarenhet av att leda stora komplexa infrastrukturprojekt
Minst 1 år erfarenhet av arbete i webb (tex Optimizely och Episerver)
Placering:
Uppdraget möjliggör för närvarande både arbete på distans och på plats på kontoret på Kungsholmen i Stockholm och i framtiden på externt projektkontor. Förväntan är att närvara på plats minst 60 procent av sitt arbete. Dagar och tider för detta styrs efter behov i organisationen och efter beställarens godkännande.
Tidplan och omfattning:
Start: 2026-08-17
Slut: 2029-12-31
Förlängningsoptioner: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1+1 år
Uppdragets omfattning:
40 timmar per vecka
Kan detta vara ett uppdrag som passar dig?
Sök redan i dag eller kontakta oss så berättar vi gärna mer. Vi behöver en ansökan inkluderat CV och personligt brev på svenska som matchar vår kunds krav. Kunden kan fatta beslut tidigare än sista ansökningsdatum, urval och intervjuer sker löpande. NXT Interim och NXT Rekrytering är ett nischat och innovativt företag som är verksamma inom konsult och rekryteringsbranschen.
Vi är verksamma inom HR, IT, Ekonomi, Sälj och Marknad och har över 20 års erfarenhet i branschen. Vi erbjuder våra konsulter bl.a sjukförsäkring, remote-arbetsplatser och flera andra förmåner som förgyller deras vardag. Vid anställning tillämpar vi kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NXT Interim Stockholm AB
(org.nr 559277-4078), http://nxtinterim.se/
112 33 STOCKHOLM Kontakt
Gig Manager - Recruiter
Maria Bengtsson maria.bengtsson@nxtinterim.se +46725992025 Jobbnummer
10017948