Kommunikationsansvarig
Vision / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2026-03-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vision i Stockholm
, Uppsala
, Västerås
, Gävle
, Örebro
eller i hela Sverige
Vision är ett modernt och växande fackförbund i ständig förändring och vi fortsätter öka i facklig styrka. Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i kommuner, regioner, privata företag eller kyrkan. Våra 220 000 medlemmar finns över hela landet och inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO
Vi söker en engagerad kommunikationsansvarig
Vision ökar i facklig styrka med fler medlemmar och fler förtroendevalda. Inom enheten för kommunikation och innehåll skapar vi mervärde för Visions medlemmar, ger förutsättningar för ökat engagemang och skapar goda förutsättningar och verktyg för förbundets förtroendevalda.
Nu söker vi en nyckelperson till vår breda verksamhet. Här arbetar du nära chefen för kommunikation och innehåll, övriga kommunikationsansvariga, sociala medier ansvarig, art director och innehållsproducent.
Vi söker en utvecklingsinriktad kommunikationsansvarig som gillar att skapa målinriktad kommunikation med engagerande innehåll. Vi ser att du bra på målgruppsanpassning och förstår det här med kommunikation på mottagarens villkor. Du ligger i framkant inom modernt kommunikationsarbete och för dig är strategi lika viktigt som det operativa arbetet. Erfarenhet från medlemsstyrda organisationer med engagerade förtroendevalda.
I arbetet ingår att leda projekt och kommunikationsinsatser där flera verksamhetsområden är involverade. Du ansvarar för att kommunikationen leder mot Visions övergripande mål, är engagerande och stärker varumärket.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Planera, prioritera, genomföra, följa upp och utvärdera kommunikationsinsatser.
• Skriva och producera engagerande innehåll till nyhetsbrev, sociala medier, webb och andra kanaler.
• Projektleda kommunikationsinsatser och utveckla koncept.
• Ta fram planer, agera "spindel i nätet" samt säkerställa implementering inom organisationen.
• Stödja andra delar av organisationen med kommunikationsrådgivning.
• Vara med och utveckla digitala kanalval och dess innehåll.
Vi söker dig som:
• Har akademisk utbildning eller motsvarande inom relevant område för rollen.
• Har minst fem års dokumenterad erfarenhet från arbete med engagerande kommunikation.
• Har erfarenhet av att arbeta både strategiskt och operativt med kommunikation.
• Har samordnat större kommunikationsinsatser med goda resultat.
• Har gedigen erfarenhet av innehållsproduktion för olika kanaler.
• Har ett stort engagemang för samhällsfrågor och delar Visions värdegrund.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av målstyrd strategisk planering och effektmätning av kommunikation.
• Erfarenhet från fackförbund.
Vi ser gärna att du är en prestigelös lagspelare som får energi av att arbeta tillsammans med andra och är trygg i din roll. För att lyckas i rollen behöver du även vara strukturerad, kunna arbeta med flera parallella arbetsuppgifter och klara av ett högt tempo. Du tar egna initiativ, ser möjligheter att utveckla verksamheten, följer upp och utvärderar resultat löpande.
Som person har du ett tydligt driv, ett mycket väl utvecklat självledarskap och en vilja att lära nytt och lösa problem. Samarbete är en viktig metod för att göra dig själv och andra bättre och du är van vid att bygga relationer och nätverk. Du är serviceinriktad och har mycket god kommunikativ förmåga.
Vi erbjuder:
Vi kan erbjuda dig en utvecklande tjänst där du har en viktig roll i en samhällsengagerad organisation. Hos oss får du möjlighet att påverka, utvecklas och samarbeta med engagerade kollegor.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering på Visions förbundskontor på Kungsgatan i Stockholm.
Ansök med CV och personligt brev.
Välkommen med din ansökan senast 29 mars 2026. Ersättning
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vision Arbetsplats
Vision Kontakt
Enhetschef för kommunikation och innehåll
Åsa Märs asa.mars@vision.se 076-126 37 87 Jobbnummer
9794246