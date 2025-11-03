Kommunikation- och näringslivschef
Vill du leda och utveckla kommunens kommunikation i en växande och engagerad organisation?
Gnesta kommun söker en strategisk och inspirerande kommunikation- och näringslivschef som vill bidra till att stärka förtroendet för kommunen och göra skillnad för invånare, medarbetare och samhället i stort.
Om arbetsplatsen
I Gnesta kommun är vi 850 medarbetare som arbetar engagerat med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande genomsyrar organisationen. Du är varmt välkommen att bli en av oss.
Tjänsten är placerad på kommunstyrelseförvaltningen som har uppdraget att leda och samordna kommunens verksamheter. Här finns kommungemensamma funktioner som HR, ekonomi, kommunikation, IT och nämndadministration. Vi samordnar också arbetet inom kultur, fritid, näringsliv och turism. Förvaltningen arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen.
Som kommunikation- och näringslivschef har du det övergripande ansvaret för att leda, utveckla och samordna kommunens interna och externa kommunikation. Du rapporterar till kommunchefen och leder ett engagerat team bestående av tre kommunikatörer och en näringslivssamordnare. Enheten är just nu under utveckling, vilket ger dig stora möjligheter att påverka arbetssätt, struktur och inriktning framåt. Du ingår i kommunens ledningsgrupp och har en central roll i att säkerställa att kommunens kommunikation och näringslivsinitiativ stödjer våra mål, vår värdegrund och vårt varumärke - både som samhällsaktör och som arbetsgivare.Publiceringsdatum2025-11-03Dina arbetsuppgifter
Uppdraget innebär att du ansvarar för att utveckla och följa upp kommunens kommunikationsstrategi, policyer och riktlinjer. Du leder och utvecklar medarbetare, ger stöd till chefer och förtroendevalda i kommunikativa frågor och ansvarar för kommunens kanaler såsom webb, intranät, sociala medier, press och informationsmaterial. Du driver arbetet med varumärkes- och platsprofilering samt utvecklar internkommunikation och förändringskommunikation. En viktig del av uppdraget är också att säkerställa en hög beredskap i kris- och mediehantering och att kommunen står väl rustad vid särskilda händelser.
Du ansvarar även för att utveckla kommunens näringslivsarbete. Det innebär att stärka relationerna till det lokala företagslivet, skapa goda förutsättningar för företagande och etablering, samt samverka med regionala och lokala aktörer för att främja tillväxt och attraktivitet.
Om dig
Vi söker dig som är en trygg, kommunikativ och utvecklingsinriktad ledare med förmåga att skapa engagemang och se helheten. Du trivs med att växla mellan strategiska frågor och operativt arbete och har en mycket god språklig förmåga. Du är analytisk, strukturerad och förstår hur kommunikationen påverkar organisationens trovärdighet, relationer och resultat.
Du har erfarenhet av att arbeta nära ledning och politisk organisation och en god förståelse för samspelet mellan politik och förvaltning. Som ledare är du inspirerande, tydlig och pedagogisk, med förmåga att bygga tillit och skapa delaktighet. Du har hög integritet och värnar om offentlighet, etik och det gemensamma uppdraget.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskole- eller universitetsexamen inom kommunikation, journalistik, media- och kommunikationsvetenskap, statsvetenskap, marknadsföring eller motsvarande. Du har flerårig erfarenhet av kvalificerat och strategiskt kommunikationsarbete, gärna från offentlig sektor eller en politiskt styrd organisation. Du har erfarenhet av ledarskap och personalansvar samt vana vid mediekontakter, pressarbete och kriskommunikation.
Erfarenhet eller kunskap om näringslivsfrågor och lokal näringslivsutveckling ses som värdefull, liksom förståelse för hur kommunikation kan bidra till att stärka kommunens attraktivitet och relationer med företag och samarbetspartners. Du har dessutom god förståelse för digital kommunikation och moderna kommunikationskanaler.Kontaktperson för detta jobb
I denna rekrytering samarbetar vi med Jefferson Wells, ManpowerGroup. Vid frågor om tjänsten kontakta Marie Gutke, marie.gutke@jeffersonwells.se
alt 070-377 54 27.
