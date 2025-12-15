Kommundirektör till Uddevalla kommun
2025-12-15
Uddevalla befinner sig i en spännande utvecklingsfas. Med visionen "liv, lust och läge" arbetar vi långsiktigt för att skapa de bästa förutsättningarna för invånare, näringsliv och framtida generationer. Nu söker vi en trygg, strategisk och utvecklingsinriktad kommundirektör som vill leda vår organisation vidare.

Om tjänsten
Som kommundirektör är du kommunens ledande tjänsteperson och direkt underställd kommunstyrelsens ordförande. Du biträder kommunstyrelsen och ansvarar för att den politiska viljan omsätts i praktisk handling. Rollen innebär ett helhetsansvar för kommunens verksamhet, ekonomi och medarbetare.
Du är förvaltningschef på kommunledningskontoret och leder en erfaren ledningsgrupp bestående av biträdande kommundirektör, förvaltningschefer och avdelningschefer. Den biträdande kommundirektören har det operativa ansvaret för kommunledningskontoret.
Som kommundirektör har du en central samordnande funktion gentemot kommunens förvaltningschefer och ansvarar för att utveckla och hålla samman kommunövergripande processer och strukturer. Du säkerställer att beredningen av ärenden håller hög kvalitet och att beslutsunderlag är välgrundade.
Uppdraget innebär många kontaktytor - internt i organisationen och externt. Du arbetar nära den politiska ledningen, företräder kommunen i olika forum och samverkar aktivt med fackliga organisationer.
Placering: Stadshuset i Uddevalla.
Vem är du?
Vi söker dig som är en positiv, prestigelös och trygg person med kommunens invånare i fokus. Du har en väl utvecklad social förmåga och lätt för att skapa goda relationer samt stor förmåga att skapa gemensamma mål och riktning. Du har ett utvecklingsinriktat förhållningssätt och mod att driva förändring. Ditt ledarskap präglat av tillit, tydlighet och ansvarstagande och du har förmåga att arbeta långsiktigt med god struktur och planering.
För att lyckas i rollen ser vi att du uppfyller följande krav:
Relevant akademisk examen (t.ex. statsvetenskap, offentlig förvaltning, ekonomi eller juridik) eller likvärdig utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer vara motsvarande.
Gedigen erfarenhet av att verka på strategisk nivå i politiskt styrd organisation och är van vid att leda stora verksamheter genom andra chefer.
God förståelse för kommunal verksamhet och ekonomisk styrning.
Mycket god analys- och omvärldsbevakningsförmåga.
Erfarenhet av arbetsmiljöarbete, arbetsrätt och facklig samverkan.
Strategiskt ledarskap i komplexa organisationer med politisk styrning.
Mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska och engelska.
B-körkort.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av arbete som kommundirektör och/eller erfarenhet från flera kommuner eller andra externa organisationer - vi ser gärna sökande med perspektiv och erfarenheter från omvärlden.
Om verksamheten
Anställning sker under förutsättning av en godkänd säkerhetsprövning, då befattningen är placerad i säkerhetsklass och kräver svenskt medborgarskap. Uddevalla kommuns säkerhetsprövningsprocess genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Vi ser fram emot din ansökan senast 15 januari 2026. Slutintervjuer kommer genomföras 11/2 - 2026.
I denna rekrytering samarbetar Uddevalla kommun med Poolia. Vid frågor kontakta rekryteringskonsult Emilia Malm på 0704266006 eller emilia.malm@poolia.se
