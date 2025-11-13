Kommundirektör till Avesta kommun
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också vilja och mod, handlingskraft och framtidstro. Det är kraften från människorna som gör Avesta unikt. Tillsammans bygger vi Avestas framtid - vill du vara med?
Om uppdraget
Avesta kommun är regioncentra för södra Dalarna och norra Västmanland, en plats som välkomnar alla. Genom en framåtblickande stadsplanering och strategiskt arbete skapar vi goda förutsättningar för utveckling och hållbar tillväxt för både människor och miljö. I Avesta vill vi möta framtiden med snällhet, innovationskraft och arbetsglädje. Här får du möjlighet att påverka, utveckla och leda i en kommun som vågar tänka nytt och ständigt rör sig framåt.
Vi söker en trygg och relationsskapande ledare som tillsammans med oss vill fortsätta driva Avestas utveckling. Mycket är redan på plats, men nu är tiden att växla upp och skapa nya möjligheter för framtiden.
Som kommundirektör driver samspelet mellan politik, förvaltning, fackliga organisationer, civilsamhälle och näringsliv. Du arbetar nära den politiska ledningen och ansvarar för att väl underbyggda beslutsunderlag tas fram och att fattade beslut omsätts i handling.
Med ett närvarande och tillitsbaserat ledarskap leder du koncernledning och kommunkansli. Du skapar tydliga mål, ger mandat nära verksamheten och främjar samarbete och innovation. Fokus ligger på strategisk styrning, operativ samordning och att säkerställa rätt kompetens på rätt plats. Tillsammans med koncernledningen driver du kommunens utveckling som helhet och har det samlade ansvaret för resultat, verksamhet, personal och ekonomi.
En viktig del av rollen är att främja näringslivsutveckling och skapa goda förutsättningar för företagsetableringar. Du har också en nyckelroll i kommunens samarbeten lokalt, nationellt och internationellt och bidrar genom omvärldsbevakning och nätverkande till att stärka kommunens position.
Vi söker dig med genuint samhällsintresse och som attraheras av möjligheten att verka i den mindre kommunen med stora ambitioner och närhet till beslut.
Du har en relevant akademisk examen och erfarenhet av kommunal verksamhet samt vana att arbeta nära politisk ledning. Rollen kräver också erfarenhet av fullt verksamhets- och budgetansvar i större organisationer samt strategiskt ledarskap. Den bakgrunden har gett dig förmågan att leda chefer, navigera i komplexa miljöer och säkerställa att politiska beslut blir verklighet genom tydligt genomförande och uppföljning.
Som ledare är du trygg och besitter en god förmåga att balansera omtanke med högst ställda krav. Du skapar tydlighet med klara mål, ger mandat nära verksamheten och uppmuntrar samarbete och innovation. På så sätt driver du engagemang och skapar utveckling.
Din kommunikativa förmåga gör dig till en god ambassadör för Avesta kommun, både internt och externt. Du har hög integritet, ett lösningsorienterat arbetssätt och förmåga att fatta välgrundade beslut även i komplexa och föränderliga situationer.
Vi ser det som meriterande med ledarskapsutbildning, erfarenhet från koncern- eller förvaltningsledning samt dokumenterad förmåga att framgångsrikt omsätta strategier till verksamhetsutveckling. Tjänsten kräver B-körkort.
Ansökan och kontakt
Rekryteringen görs i samarbete med Jefferson Wells, Manpower Group. Vid frågor kontakta rekryteringskonsult Anna Edén, anna.eden@jeffersonwells.se
(mailto: anna.eden@jeffersonwells.se
) , 070-221 44 48. Beslut om anställning fattas av kommunstyrelsen.
Anställningen är placerad i säkerhetsklass och kräver svenskt medborgarskap. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Annan bakgrundskontroll kan också komma att genomföras.
Varmt välkommen till Avesta - en utvecklingskommun med framtidstro!
Mer om Avesta
Längst söderut i Dalarna ligger Avesta kommun. Här känner du kraften från Dalälven och värmen från människorna. Avesta är en utvecklingskommun med driv och framtidstro. Vi vågar tänka nytt. Tänka annorlunda. Det finns många anledningar att leva, bo och verka i Avesta. Den viktigaste är vi människor som bor här. Nyfikna, modiga, levnadsglada och lite envisa.
Enligt avtal.
