Kommundirektör
2026-02-24
Varmt välkommen till Forshaga kommun!
Vi är cirka 1100 medarbetare vars gemensamma uppdrag är att skapa en bra plats att bo, leva och verka. I vår vision "Forshaga kommun 2040 - varmt välkommen" står principerna bakom mänskliga rättigheter i centrum. Här ska alla känna sig välkomna, trygga och inkluderade. Tillsammans gör vi skillnad för våra invånare - varje dag!
Forshaga kommun är en del av Karlstadsregionen i södra Värmland, vackert beläget längs Klarälven. Här bor runt 11 500 invånare med närhet till natur, fritidsaktiviteter, service och kultur. Hos oss har du möjlighet att leva ett tryggt liv rikt på upplevelser i ditt eget tempo. Tillsammans skapar vi en plats med hjärtat på rätta stället att komma hem till!
Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där du som medarbetare trivs och känner stolthet, engagemang och delaktighet. Vi vill erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och anställningsvillkor så att du vill stanna kvar och utvecklas tillsammans med oss. Som anställd hos oss har du tillgång till en rad olika förmåner för bland annat hälsa, friskvård och ledigheter.
Forshaga kommun är till för invånarna.
Med drygt 11 500 invånare arbetar vi varje dag för att vara en bra plats att bo, leva och verka på - idag och i framtiden. Kommunen har omkring 1100 medarbetare som tillsammans skapar välfärd, service och samhällsutveckling med hög kvalitet.
Vi är en kommun där närhet, engagemang och ansvar präglar organisationen. Vår värdegrund genomsyrar allt vi gör: människors lika värde och rättigheter är självklara utgångspunkter. Vi är stolta och engagerade, vi ser helheter och samarbetar, vi skapar goda möten, vi tar ansvar för framtiden och vi är modiga och beslutsamma.
Nu söker vi en kommundirektör som vill leda och utveckla Forshaga kommun i nära samspel med kommunstyrelsen, förvaltningarna och våra kommunala bolag.
Som kommunens ledande tjänsteperson har du ett övergripande ansvar för att omsätta politiska beslut till verksamhet med hög kvalitet, god ekonomisk hushållning och hållbar utveckling. Du leder genom andra chefer och skapar förutsättningar för en organisation som präglas av professionalism, samverkan och långsiktighet.
I uppdraget ingår att tjäna både majoritet och minoritet i kommunstyrelsen samt att företräda kommunen i externa sammanhang och bygga starka relationer lokalt, regionalt och nationellt.Dina arbetsuppgifter
Som kommundirektör ansvarar du för att:
- Leda och samordna kommunens strategiska utveckling och styrning.
- Driva kommunens planerings-, budget- och uppföljningsprocess samt säkerställa god ekonomisk hushållning.
- Ansvara över kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala bolag samt bidra till en effektiv kommunkoncernstyrning.
- Säkerställa att beslutsunderlag till kommunstyrelsen håller hög kvalitet och att ärenden bereds korrekt.
- Leda genom andra chefer och vara arbetsgivare för kommunens förvaltningschefer samt chefer inom kommunledningsstaben.
- Företräda kommunen externt och stärka samverkan med näringsliv, region, myndigheter och civilsamhälle.
- Ansvara för kommunens krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- Relevant akademisk utbildning.
- Flerårig erfarenhet av strategiskt ledarskap i en komplex organisation.
- Erfarenhet av att leda genom andra chefer.
- God kunskap om styrning, ekonomi och ledning i en politiskt styrd verksamhet.
- Mycket god kommunikativ förmåga i svenska, både muntligt och skriftligt.
- B-körkort.
- Förmåga att godkännas enligt säkerhetsskyddslagstiftningen.
Meriterande är erfarenhet som kommundirektör, kommunchef eller förvaltningschef samt fördjupad kunskap om kommunallagen och offentlig förvaltning.
Du är en strategisk och tydlig ledare med stark helhetssyn över politiskt styrda organisationer och gott omdöme. Du bygger förtroendefulla relationer och skapar konstruktiv dialog mellan politik och tjänsteorganisation.
Du är trygg i att företräda kommunen, drivande i utvecklingsarbete och har förmåga att kombinera stabilitet med framtidsfokus.
Erbjudande
Hos oss får du en rad olika förmåner som friskvårdsbidrag och friskvårdstimme. För dig som inte bor i kommunen finns goda pendlingsmöjligheter med till exempel cykelväg längs Klarälvsbanan och buss från Karlstad var 20:e minut. Vi utgår från individens bästa och arbetar för ett hållbart samhälle. Vi förbättras och utvecklas genom att lära av goda exempel. Vi har ett tillåtande klimat med respekt för varandra.Anställningsvillkor
Tjänsten är säkerhetsskyddsklassad och innebär att du kommer genomgå en säkerhetsprövning innan anställning.
Villkor och omfattning enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan! Vi vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg på vår hemsida. Information om hur vi hanterar dina personuppgifter finner du https://www.forshaga.se/GDPR
Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Vi undanber oss samtal från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Ersättning
