Kommersiell Förvaltare

Internationella Engelska Skolan söker en förvaltare
Vill du bidra till en väl fungerande skolvardag för tusentals elever och medarbetare? Har du tidigare erfarenhet av att arbeta med kommersiella fastigheter genom att driva och utveckla fastigheters ekonomi, drift och energibesparing på kort och lång sikt?
Då kan du vara rätt person för rollen som förvaltare till IES!
Om rollen
Vi söker en engagerad och strukturerad fastighetsförvaltare som kommer att ha det övergripande ansvaret för att säkerställa en väl fungerande drift och underhåll av de skolbyggnader där IES är hyresgäst.
Rollen innebär främst att samordna och följa upp fastighetsrelaterade frågor i nära samarbete med fastighetsägare, rektorer och interna avdelningar. Du kommer att arbeta med att utveckla och effektivisera fastighetsförvaltningsprocesser tillsammans med ditt team, som består av tre förvaltare och fastighetschef.
Tjänstens placering är i Danderyd, Stockholm, och du rapporterar till fastighetschef. Arbetet innebär resor till IES skolor i Sverige.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvara för drift, underhåll och utveckling av skolfastigheter med fokus på långsiktig hållbarhet och driftseffektivitet.
Ansvarig för att upprätta underhållsplaner.
Fungera som rektorernas kontaktperson i fastighetsrelaterade frågor, inklusive hyresavtal och tolkning av gränsdragningslistor.
Sköta ekonomisk planering och uppföljning, inklusive budgetering, prognoser och kostnadskontroll för drift och underhåll.
Driva och koordinera mindre fastighetsrelaterade projekt samt planera för kommande renoveringar, reparationer och ombyggnationer.
Ansvarig för att lagar och myndighetsregelverk följs.
Medverka i insamling och rapportering av hållbarhets- och energieffektiviseringsarbete.
Vem du är
Eftergymnasial utbildning inom fastighetsförvaltning eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Minst tre års arbetslivserfarenhet av fastighetsförvaltning med god kunskap om fastighetstekniska system, drift, underhåll och myndighetsbesiktningar.
Du har tidigare erfarenhet av att arbeta med kommersiella fastigheter.
Erfarenhet av budgetansvar, prognoser och ekonomisk uppföljning inom fastighetsförvaltning.
Kunskap om lokalhyresavtal samt erfarenhet av att tolka hyresavtal och gränsdragningslistor och samverka med hyresvärdar.
Förmåga att leda och koordinera mindre fastighetsprojekt samt samordna tekniska system i samarbete med relevanta avdelningar.
Erfarenhet av hållbarhets- och energieffektiviseringsarbete inom fastighetsdrift.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både skriftligt och muntligt.
B-körkort är ett krav.
Som person är du strukturerad, administrativt skicklig och lösningsorienterad med god förmåga att prioritera och arbeta proaktivt. Med en strategisk helhetssyn tar du initiativ och driver arbetet framåt på ett självständigt sätt.
Utöver din administrativa och strategiska förmåga har du en god teknisk förståelse och trivs med att lösa enklare praktiska problem på plats. Du har tillräckliga kunskaper inom byggteknik och fastighetsteknik för att kunna hantera mindre åtgärder självständigt och bidra till en smidig vardag i fastigheterna.
Du har lätt för att skapa och upprätthålla relationer samt kommunicerar tydligt och pedagogiskt, även i komplexa fastighetsrelaterade frågor. Ditt ansvarstagande och affärsmässiga synsätt gör att du alltid strävar efter effektiva och hållbara lösningar.
Vad IES har att erbjuda
På IES blir du en del av en dynamisk och internationell arbetsmiljö där professionalism och engagemang värderas högt. Här erbjuds en varierad och ansvarsfull roll där du får möjlighet att göra skillnad och bidra till en säker och trygg arbetsmiljö för IES elever och lärare.
Här erbjuds du som anställd bland annat förmåner som kollektivavtal, friskvårdsbidrag, tjänstepension och företagshälsovård.
Välkommen med din ansökan!
I denna rekrytering samarbetar IES med Fasticon. Du söker tjänsten via annonsen. För att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR tar Fasticon inte emot ansökningar via e-post. Vi arbetar utifrån en kompetensbaserad rekryteringsprocess. Det innebär att vi arbetar med fokus på att rekrytera rätt kompetens i förhållande till verksamhetens behov.
Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult jenny.tell@fasticon.se
OBS - Information om rekryteringsprocessen under sommaren
Med anledning av semesterperioden vill vi informera om att urvalsarbetet kommer att påbörjas först efter sommaren. Det innebär att du som söker kan förvänta dig återkoppling tidigast v.32.
Vi tackar för ditt intresse och önskar en trevlig sommar!
Om Fasticon
Fasticon är marknadsledande specialister på kompetensförsörjning inom fastighetsrelaterade kompetenser. Vi kombinerar skarp expertis med en djup förståelse för ledarskapsutmaningar, engagerade i att rekrytera och hyra ut yrkesverksamma som bidrar till din organisations långsiktiga framgång. Våra kunder finns över hela Sverige och vi utgår från kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.
Läs mer på www.fasticon.se
