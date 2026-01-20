Kolonialansvarig Hemköp Lidingö
2026-01-20
Välkommen till Hemköp, vi erbjuder en arbetsplats med familjär stämning och tydliga gemensamma värderingar - kärleken till mat genomsyrar allt vi gör.
Hemköp erbjuder en jämställd arbetsmiljö och hos oss får du en bra balans mellan jobb, fritid och familj.
Nu söker vi en kolonialansvarig till vår handlarägda butik på Lidingö. Hemköp Lidingö är en mysig kvartersbutik med mycket stamkunder. Vi är ett litet sammansvetsat arbetsteam som ser framemot att välkomna en ny kollega till vår butik och som vill vara på vår utvecklingsresa.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I den här rollen får du ta stort eget ansvar på kolonialavdelningen och de uppgifter som tillhör den avdelningen. Tillsammans med dina kollegor ska du ha fokus på positivt kundbemötande, försäljning och se till att vi håller högsta kvalitet. Du arbetar mestadels på avdelningen men även med annat i butiken vid behov och blir en viktig del i kedjan mot en inspirerande butiksupplevelse. Den här rollen ger dig ett roligt, stimulerande och utvecklande arbete. Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid med 6 månaders provanställning. Arbetstiderna är primärt schemalagda under dagtid på vardagar, med kvällsarbete en gång i veckan och helgarbete var fjärde vecka.
Det här erbjuder vi
Att du är matintresserad samt tycker om att jobba med kunder och försäljning är en förutsättning för rollen. Då du kommer arbeta på kolonialavdelningen ser vi att du brinner extra för just det. Du ska ha erfarenhet från arbete i dagligvaruhandeln och gärna med avdelningsansvar. Ännu viktigare är att du har arbetet i fokus, vill lära dig och vill vara med på vår utvecklingsresa i butiken. I kombination med detta vill vi att du har en lösningsorienterad och positiv inställning. Du har en stor ansvarskänsla och gör det lilla extra som krävs för att lyfta butiken.För att trivas hos oss ska du även ha lätt för att jobba i team, vara noggrann och kvalitetsmedveten. Dessutom ska du gilla när tempot är högt och ha öga för såväl detaljer som helheten.
Om du vill veta mer om vad tjänsten innebär, kontakta Linda Cederblad, linda.cederblad@hemkop.se
. Vi ser gärna att du vid intresse skickar din ansökan så snart som möjligt, då tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag den 2026-02-07. Vi tar endast emot ansökningar via våra jobbsidor.
För att ta reda på om just du är den vi söker så innehåller vår rekryteringsprocess både tester och intervjuer.
Vi kontrollerar ID och gör bakgrundskontroller vid samtliga rekryteringar. Läs mer: Så går det till när du söker jobb inom Axfood
Observera att vi inte under denna rekryteringsprocess kommer be dig logga in med ditt Bank-id eller scanna någon QR-kod. Vid frågor kontakta Medarbetarsupporten på jobb@axfood.se
.
Om Hemköp
Vi inom Hemköp och Tempo är stolta över att för tredje året i rad ha utsetts till "Årets Karriärföretag" när Sveriges främsta arbetsgivare listas av Karriärföretagen. Utmärkelsen delas ut till de arbetsgivare i Sverige som anses vara mest attraktiva för studenter och yrkesverksamma att göra karriär på.
Vi är även stolta över att vi 2023 blev utsedda till "Årets Employer Branding-företag" av Universum.
På Hemköp arbetar vi mot ett gemensamt mål att vara ledande inom hållbarhet genom att erbjuda alla matälskare ett godare sortiment, verka för en godare miljö, inspirera till godare vanor och vara en godare aktör. Så ansöker du
