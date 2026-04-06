Köksvikarie Västra Ingelstad/ Vellinge
2026-04-06
Köksvikarie till Noblaskolan V. Ingelstad & Vellinge
På vår skola har vi höga ambitioner för våra barns lärande och utveckling och vårt arbete präglas av ett högt engagemang. Vi erbjuder nu en tjänst som köksvikarie i våra kök på timmar vid behov.
Vi erbjuder
Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. För oss är det viktigt att det går bra för dig och därför får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna rektor Simon Strömberg, Simon.stromberg@noblaskolan.se
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
Box 213 (visa karta
)
101 24 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholm Jobbnummer
9838239