Kökssäljare
Derome AB / Säljarjobb / Falkenberg Visa alla säljarjobb i Falkenberg
2026-03-13
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Derome AB i Falkenberg
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
På Derome är vi stolta över att vara ett tryggt, familjeägt företag där gemenskap och omtanke genomsyrar vår kultur. Här får du möjlighet att växa både professionellt och personligt, alltid med stöd från engagerade ledare och kollegor. Hos oss förenas en stark gemenskap med en inkluderande arbetsmiljö där vi värdesätter långsiktighet, enkelhet och ansvarstagande. Vi erbjuder flexibilitet i arbetet, men uppskattar att de flesta av oss gärna väljer att vara på plats tillsammans. Nu söker vi medarbetare som delar våra värderingar och vill vara med och driva vår utveckling framåt.
Derome Bygg & Industri AB
Vill du arbeta i en miljö där kreativitet möter kundfokus och där du får vara med och skapa hem som människor älskar?
Hos oss får du kombinera din känsla för form, funktion och kundupplevelse med möjligheten att påverka både försäljning och helhetsintryck.
Här blir du en del av ett team som värdesätter omtanke, samarbete och att vi lyckas tillsammans.
Om du trivs med att skapa relationer, inspirera kunder och ta ett äkta ägarskap för ditt arbete - då kan det här vara rollen för dig.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
- Arbeta och driva försäljning inom köksnischen för att stärka vårt kunderbjudande.
- Sälja kök och interiörprodukter - både styckekök och projektleveranser.
- Agera stöd och resurs åt kundansvariga säljare för att öka försäljningen inom kök och interiör.
- Hantera tillvalsförsäljning och vägleda kunder i deras val.
- Bidra till god arbetsmiljö, hälsa och säkerhet samt vara ett föredöme i våra kärnvärden: drivkraft - enkelhet - ansvarstagande - långsiktighet.
Vi söker dig som har:
- Erfarenhet av försäljning, gärna inom köksförsäljning.
- Förmåga att skapa goda kundrelationer och en naturlig social kompetens.
- Ett ansvarstagande och strukturerat arbetssätt.
- Erfarenhet av att rita kök är meriterande, men inte ett krav.
- B-körkort.
Placering och resor i tjänsten
Tjänsten har sin grundplacering i Falkenberg, men du kommer även att arbeta på våra anläggningar i Halmstad och Varberg vid behov. Rollen innebär därför viss rörlighet inom regionen och vi söker dig som är flexibel och trivs med varierande arbetsmiljöer.
Eftersom du behöver kunna ta dig mellan våra orter på ett smidigt sätt är egen bil ett krav.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi arbetar för ökad mångfald och en jämn könsfördelning och ser gärna en spridning i ålder och etnisk/kulturell bakgrund hos våra medarbetare.
För att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö på Derome genomför vi alltid referenstagning, alkohol- och drogtest samt bakgrundskontroll vid nyanställning.
Vi rekryterar löpande, så om detta låter som rätt möjlighet för dig - vänta inte, skicka in din ansökan redan idag! Publiceringsdatum2026-03-13Om företaget
Derome är mer än bara virke och skruv. Vi förenklar vardagen för våra yrkeskunder och i våra bygg- och industrivaruanläggningar samt på våra maskinuthyrningsdepåer i västra och södra Sverige jobbar vi nära våra kunder. Hos oss ingår du i ett team som brinner för att utmana - tillsammans hittar vi de bästa lösningarna för yrkesproffs.
Läs mer på Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/34". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Derome AB
(org.nr 556120-4487) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Derome Bygg o Industri Falkenberg Kontakt
Mathias Franzén 031-3341517 Jobbnummer
9797040