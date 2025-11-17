Kökspersonal till Lisebergs restauranger
Vi söker kökspersonal till våra restauranger på Liseberg till halloween och jul 2025!
Nu söker vi dig som har erfarenhet av köksarbete och/eller intresse för matlagning som brinner för att ge service i världsklass till våra gäster.
Som Lisebergare får du vara dig själv samtidigt som du bidrar till att möta våra gästers förväntningar på restaurangupplevelsen. Hos oss på Liseberg arbetar du alltid avtalsenligt vad gäller arbetstid och lön.
Vill du veta mer om våra restauranger, klicka på följande länk:https://www.liseberg.se/parken/mat-dryck/
Så ser en vaaanlig dag ut
Dagens to-do: skapa magi i köket. Detta gör du genom att:
- Tillaga god och hållbar mat tillsammans med ett engagerat köksteam.
- Bidra till att våra restauranger håller hög kvalitet.
- Vara en förebild i köket och bidra till ett gott arbetsklimat genom lagarbete och högt tempo.
Passar vi ihop
Hos oss på Liseberg är ensam inte stark och att sätta kollegor och gäster i första rummet är för dig en självklarhet. Vi söker dig som delar våra värdeord; omtanke, kreativitet, säkerhet, kvalitet och glädje och med dessa vill du vara med och skapa Liseberg.
Har du vad som krävs för åkturen?
- Du har relevant yrkeserfarenhet inom köksarbete.
- Det är meriterande med restaurangutbildning eller annan utbildning inom kök.
- Du har ett intresse för hållbar matlagning och köksarbete. Hos oss kommer du långt på mycket driv och en vilja att lära.
- Du är en stolt yrkesperson som är uthållig, gillar ett högt tempo och trivs med att arbeta i team.
- Du är bekväm med att kommunicera på svenska eller engelska.
Har du inte utbildning men har ett brinnande intresse för matlagning eller annat köksarbete? Inga problem! Skicka in en ansökan så lär vi dig det du behöver kunna.
Vi ser gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter då vi strävar mot en bred representation i organisationen.
Bra att veta
Tjänsterna är säsongsanställningar eller särskild visstidsanställningar med varierande sysselsättningsgrad och tillsätts löpande inför och under säsongen. Arbetstiden är förlagd enligt verksamhetens behov, vilket betyder både dagar, kvällar och helger. Tjänsten omfattas av HRF:s avtalsområde.
Din glädje, omtanke och kreativitet kommer att ta dig långt, troligtvis längre än ditt CV. Vi ser fram emot din ansökan!
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Lisebergs TA team via jobb@liseberg.se
eller 031-766 86 14.
På vår hemsida http://www.liseberg.se
kan du läsa mer om oss som arbetsplats.
Ta första steget och skicka in din ansökan! Ersättning
Lön enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/156". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Liseberg AB
(org.nr 556023-6811) Arbetsplats
Nöjesparken Kontakt
