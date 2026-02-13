Kökspersonal till GK'S
Restaurang Gamla Kyrkan AB / Restaurangbiträdesjobb / Umeå Visa alla restaurangbiträdesjobb i Umeå
2026-02-13
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Restaurang Gamla Kyrkan AB i Umeå
Vi söker kökspersonal till Restaurang Gamla Kyrkan
Vill du bli en del av vårt team?
Är du en noggrann och stresstålig person som brinner för att skapa en fantastisk upplevelse för våra gäster? Vi söker en engagerad och positiv person som vill vara med och lyfta verksamheten till nästa nivå.Publiceringsdatum2026-02-13Dina arbetsuppgifter
Hos oss kommer du:
• Förbereda och tillaga rätter enligt vår meny
• Säkerställa att alla rätter håller högsta kvalitet och presenteras på ett tilltalande sätt
• Hantera råvaror och säkerställa att köket är rent och organiserat
• Följa hygien- och säkerhetsföreskrifter
• Diska och hålla ordning på köksutrustningen
• Ta emot leveranser och hantera och packa upp råvaror
Beskrivning: Som kökspersonal kommer du arbeta på den station som vi kallar för "monteringen". Där "monterar" du vår burgare, du tillreder sallader, pasta, förrätter och efterrätter. I denna roll så krävs det att du är stresstålig, noggrann, har goda kommunikativa egenskaper och förmågan att leda och motivera dina kollegor.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är kommunikativ, ansvarstagande, flexibel och har en positiv inställning.
• Kan arbeta i ett högt tempo och behålla lugnet under stressiga situationer.
• Branscherfarenhet är meriterande men inget krav.
• Vill jobba kvällar och helger.
• Du pratar flytande svenska.
Vi erbjuder
• En dynamisk arbetsplats med härliga kollegor och en stöttande arbetsmiljö.
• Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschen.
• Flexibla arbetstider med möjlighet till både heltid och deltid.
• Personalrabatter och andra förmåner.
• Utbildningar intern och externt.
Ansök nu!
Skicka din ansökan med CV och ett kort personligt brev till jakob@gamlakyrkan.se
. Vi ser fram emot att höra från dig och välkomnar ansökningar löpande tills tjänsten är tillsatt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Maila ansökningar till angiven adress
E-post: jakob@gamlakyrkan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kökspersonal". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Restaurang Gamla Kyrkan AB
(org.nr 559415-5458), http://www.gamlakyrkan.se
Fruktvägen 1 (visa karta
)
904 36 UMEÅ Arbetsplats
Gamla Kyrkan AB, Restaurang Kontakt
Verksamhetschef
Jakob Karlsson Jakob@gamlakyrkan.se 0903403330 Jobbnummer
9742917