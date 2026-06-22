Kökspersonal
Fm City Burger AB / Kockjobb / Solna Visa alla kockjobb i Solna
2026-06-22
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Annonsrubrik:
Erfaren kökspersonal/kock sökes till restaurang i Solna
Annonstext:
FM City Burger AB söker en engagerad och erfaren medarbetare till vårt kök i Solna.
Arbetsuppgifterna består bland annat av:
• Matförberedelser och mise en place
• Tillagning av mat enligt restaurangens rutiner
• Hantering av råvaror
• Städning och hygienarbete i köket
• Egenkontroll enligt livsmedelslagstiftningen
• Samarbete med övrig kökspersonalPubliceringsdatum2026-06-22Kvalifikationer
• Minst 2 års dokumenterad erfarenhet av arbete i restaurangkök
• Erfarenhet av matlagning och matförberedelser
• Förmåga att arbeta självständigt och i grupp
• Ansvarstagande och stresstålig
Vi behöver även Köksbiträde för att förbereda mat
Meriterande:
• Erfarenhet av grill, snabbmat eller burgerrestaurang
• Kunskaper i svenska eller engelska
• Möjlighet till anställning med stöd från Arbetsförmedlingen, exempelvis nystartsjobb eller andra anställningsstöd
Vi erbjuder:
• Heltidsanställning
• Trevlig arbetsmiljö
• Möjlighet till långsiktig anställning
• Konkurrenskraftiga villkor
Ansökan skickas med CV och referenser.
Arbetsplats:
FM City Burger AB
Storgatan 25
171 63 Solna Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
E-post: fmcityburger@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fm City Burger AB
(org.nr 559384-8574)
Storgatan 25 (visa karta
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171 63 SOLNA Jobbnummer
9972934