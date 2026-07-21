Köksmedarbetare kvällar/helger
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Köksmedarbetare sökes – Tugg Burgers Malmö
Vi på Tugg Burgers söker nu köksmedarbetare till vår enhet i Malmö. Tjänsten gäller arbete kvällar och helger vid behov.Publiceringsdatum2026-07-21Om tjänsten
Som köksmedarbetare hos oss arbetar du i ett högt tempo tillsammans med ett engagerat team. Du är en viktig del av köket och bidrar till att våra gäster får en riktigt bra upplevelse.Dina arbetsuppgifter
Tillaga och förbereda mat
Städning och disk
Säkerställa att köket hålls rent och organiserat
Följa hygien- och säkerhetsrutiner
Vi söker dig som
Är ansvarstagande och noggrann
Trivs med att arbeta i team
Klarar av att arbeta i ett högt tempo
Kan arbeta kvällar och helger
Erfarenhet från kök är meriterande men inget krav – rätt inställning och vilja att lära är viktigast.
Låter det som något för dig?
Skicka din ansökan till Olivia.nilsson@tuggburgers.se
och märk den med "Köksmedarbetare Malmö".
Tugg Burgers
Södravallgatan 3, 211 40 Malmö
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20
E-post: Olivia.nilsson@tuggburgers.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Köksmedarbetare Malmö". Arbetsgivare TB Malmö AB
(org.nr 559143-8493)
239 42 FALSTERBO Jobbnummer
10008633