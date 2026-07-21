Köksmedarbetare kvällar/helger

TB Malmö AB / Kockjobb / Vellinge
2026-07-21


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Köksmedarbetare sökes – Tugg Burgers Malmö
Vi på Tugg Burgers söker nu köksmedarbetare till vår enhet i Malmö. Tjänsten gäller arbete kvällar och helger vid behov.

Publiceringsdatum
2026-07-21

Om tjänsten
Som köksmedarbetare hos oss arbetar du i ett högt tempo tillsammans med ett engagerat team. Du är en viktig del av köket och bidrar till att våra gäster får en riktigt bra upplevelse.

Dina arbetsuppgifter
Tillaga och förbereda mat

Städning och disk

Säkerställa att köket hålls rent och organiserat

Följa hygien- och säkerhetsrutiner

Vi söker dig som
Är ansvarstagande och noggrann

Trivs med att arbeta i team

Klarar av att arbeta i ett högt tempo

Kan arbeta kvällar och helger

Erfarenhet från kök är meriterande men inget krav – rätt inställning och vilja att lära är viktigast.
Låter det som något för dig?
Skicka din ansökan till Olivia.nilsson@tuggburgers.se och märk den med "Köksmedarbetare Malmö".
Tugg Burgers
Södravallgatan 3, 211 40 Malmö
Vi ser fram emot din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20
E-post: Olivia.nilsson@tuggburgers.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Köksmedarbetare Malmö".

Arbetsgivare
TB Malmö AB (org.nr 559143-8493)
239 42  FALSTERBO

Jobbnummer
10008633

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