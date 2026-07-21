Specialistundersköterska Drömstan hemvård
Lidköpings Kommun / Undersköterskejobb / Lidköping Visa alla undersköterskejobb i Lidköping
2026-07-21
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Välkommen till Lidköping!
Du letar efter nya utmaningar. Vi letar efter dig! Vi hoppas att du vill vara en del av en välkomnande och hållbar kommun som drivs av engagemang. I Lidköping finns vattnet alltid nära med Vänern och skärgården runt hörnet och Lidan som ringlar fram genom staden. Det är en plats rik på historia som vi omfamnar när vi har siktet inställt på att utveckla och planera för framtidens Lidköping. Hos oss får du möjlighet att testa nytt och utvecklas samtidigt som du dagligen gör skillnad för invånare, företagare, föreningar och besökare i Lidköping. Välkommen med din ansökan till Lidköpings kommun!
Varmt välkommen till Lidköping – en hållbar och välkomnande kommun!
Drömstan hemvård i Lidköping söker Specialistundersköterska inom vård och omsorg av äldre
Vi söker dig som vill ha ett spännande och utvecklande arbete. Som specialistundersköterska hos oss får du ett varierat arbete som innefattar många kontaktytor. Tillsammans med dina kollegor får du möjlighet att utvecklas i din roll och göra skillnad för människor varje dag. För oss är respekten för människors självbestämmande och integritet grunden i vårt arbete.Publiceringsdatum2026-07-21Dina arbetsuppgifter
Som Specialistundersköterska inom vård och omsorg av äldre ska du utifrån en helhetssyn vara en reflekterande praktiker som har ett medvetet och professionellt förhållningssätt med kunskaper inom äldreområdet som grund. Dina främsta uppgifter är utöver det dagliga omsorgsarbetet att vara en förebild och stöd för dina kollegor samt hjälpa till med utvecklingsarbete på enheten.
Detta genom att bland annat sprida kunskaper och stödja kollegor i exempelvis frågor kring dokumentation, genomförandeplaner samt kvalitetsregister. Du kommer även att få lära ut om aktuella kunskaper/arbetssätt genom att hålla utbildningar samt handledningar till dina kollegor. I arbetet ingår även nära samverkan med andra professioner såsom sjuksköterska och enhetschef då du kommer vara en viktig länk i det kvalitetshöjande arbetet ut till omvårdnadspersonalen.
Som specialistundersköterska ingår du i verksamhetens baspersonal i det vardagsnära arbetet. Du arbetar enligt verksamhetens ordinarie schemamodell.
Vem är du?
Du som söker ska ha en förmåga att skapa trygghet samt att bemöta och förstå brukarens behov. För dig är det självklart att ha ett professionellt förhållningssätt i ditt arbete och du sätter alltid brukaren i centrum. För att trivas och göra ett bra jobb behöver du vara självständig och kunna ta eget ansvar men samtidigt vara en lagspelare med förmåga att samarbeta och ställa upp för andra. I rollen som specialistundersköterska behöver du ha ett positivt förhållningssätt, flexibilitet, känsla för service samt respekt och omtanke i alla relationer. Du behöver även ha en pedagogisk förmåga och vara bekväm med att kunna hålla utbildningar samt handledning för grupper. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Bevis om skyddad yrkestitel för undersköterska från Socialstyrelsen alternativt intyg från tidigare arbetsgivare som styrker att du 1 juli 2023 hade en tillsvidareanställning som undersköterska.
Yrkeshögskoleexamen som äldrespecialiserad undersköterska alt. specialistundersköterska inom vård och omsorg av äldre - eller liknande specialistundersköterskeexamen inom äldreområdet.
Behärska svenska i tal och skrift samt god läsförståelse.
Grundläggande digital kompetens.
Meriterande:
Handledarutbildning
Språkombudsutbildning
Erfarenhet av liknande arbete och/eller utbildning inom demens.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
För att kunna anställas i rollen som undersköterska behöver du med din ansökan bifoga bevis för skyddad yrkestitel alternativt ett intyg från din nuvarande arbetsgivare som styrker att du 1 juli 2023 har/hade en tillsvidareanställning som undersköterska.
Du kommer arbeta schemalagd tid såsom dag, kväll, helg. Tjänsten är en tillsvidareanställning, 100% med möjlighet till önskad sysselsättningsgrad.
Din huvudsakliga arbetsplats kommer att vara Tofta hemvård men din anställningen är i hela Social Välfärd i Lidköpings kommun. Det innebär att det kan förekomma arbete på andra hemvårdsenheter.
Urval sker kontinuerligt under rekryteringsperioden.
Välkommen med din ansökan!
Registerutdrag
Inför erbjudande av en anställning är du som kandidat skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret vid arbeten inom någon av följande arbetsområden; skola eller förskola, arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg, arbete med barn enligt LSS, arbete på eller i samband med HVB-hem, arbete med äldre eller personer med funktionsnedsättning. Du beställer utdraget via Polisens hemsida. Utdraget ska vara uppvisat innan anställning kan påbörjas.
Hur du ansöker
Lidköpings kommun vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg Varbi. Du hittar en knapp längst ner i annonsen där du loggar in och söker tjänsten. Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Vi undanber oss samtal från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar?
Lidköping som plats utlovar ett rikt liv, det handlar inte om pengar utan om de möjligheter som finns att leva ett bra liv. Här finns nämligen gott om det som är väsentligt i livet. Bra skolor, trygga områden, ett mångsidigt näringsliv och ett aktivt idrotts- och föreningsliv. Och så förstås ett vackert och sjönära läge vid Vänern.
Upptäck mer och fler möjligheter hos Arbetsgivaren Lidköpings kommun. Flytta hit - Lidköpings kommun och Livet i Skaraborg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lidköpings Kommun
(org.nr 212000-1694), https://lidkoping.se/kommun-och-politik/lediga-jobb
Skaragatan 8 (visa karta
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531 88 LIDKÖPING Arbetsplats
Social Välfärd, SV Stöd i hemmet, SV Drömstan Hemvård Kontakt
Fackliga företrädare nås via kommunens kontaktcenter 0510-770000 Jobbnummer
10008611