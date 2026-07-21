Produktionschef | Lernia | Nyköping
Lernia Bemanning AB / Organisationsutvecklarjobb / Nyköping Visa alla organisationsutvecklarjobb i Nyköping
2026-07-21
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Är du en erfaren ledare inom produktion och livsmedel och vill ha ett spännande uppdrag där du får stort ansvar och möjlighet att utveckla en växande verksamhet? Då är det dig vi söker för detta uppdrag hos en av våra kunder i Nyköping!Publiceringsdatum2026-07-21Om tjänsten
Placeringsort: Nyköping
Arbetstid: Dagtid (måndag-fredag)
Anställningsform: Heltid
Start: Enligt överenskommelseDina arbetsuppgifter
Ansvara för den dagliga driften av fabriken, inklusive produktion, planering, underhåll och logistik
Personalansvar för produktionsorganisationen, inklusive arbetsledare och skiftgång
Säkerställa hög kvalitet, livsmedelssäkerhet och effektiva arbetssätt ((HACCP, BRC/IFS, egenkontroll)
Arbeta med produktivitet, kostnadskontroll och förbättringar i produktionen
Planera framtida kapacitet och utveckling i takt med att verksamheten växer
Nära samarbete med andra avdelningar som inköp, produktutveckling och försäljning
Skapa struktur, rutiner och system som håller när volymerna ökar
Om dig
Vi söker dig som är en trygg och erfaren ledare med bakgrund inom produktion, gärna inom livsmedelsindustrin. Du har erfarenhet av att driva verksamhet, utveckla team och skapa struktur i en växande organisation.
Du är analytisk, lösningsorienterad och trivs med att kombinera strategiskt arbete med att vara nära den dagliga verksamheten. Du är van vid att arbeta med förbättringsarbete, kvalitet och effektivisering samt har ett stort engagemang för att utveckla både människor och processer.Kvalifikationer
Gedigen erfarenhet av att leda produktion inom livsmedel eller liknande industri
Erfarenhet av personalansvar och att leda team i skiftverksamhet
Erfarenhet av produktionsutveckling och effektiviseringsarbete
God förståelse för livsmedelssäkerhet, certifieringar och myndighetskrav
Talar och skriver svenska och engelska obehindrat
Meriterande
Erfarenhet av fryst livsmedelsproduktion eller bageri/degproduktion
Erfarenhet av MRP/ERP-implementation
Kunskap inom Lean, Six Sigma eller liknande förbättringsmetodik
Som en av oss
Schyssta villkor – marknadsmässig lön, semesterersättning, pensionsavsättning och kollektivavtal.
Trygghet från start – du omfattas av våra försäkringar.
En egen konsultchef – din go-to person som stöttar dig, följer upp hur du har det och hjälper dig att utvecklas i din roll.
En arbetsplats där du trivs – vi ser till att du får rätt förutsättningar i varje uppdrag
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med verksamhet över hela landet. Vi förmedlar sommarjobb och andra möjligheter hos attraktiva arbetsgivare och stödjer dig i din professionella utveckling.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan och skicka in ditt CV och svara på några korta frågor. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Vid frågor kontakta gärna vår rekryteringsansvariga via e-post: bemmaning.nykoping@lernia.se
Bakgrundskontroll
För vissa uppdrag kan bakgrundskontroll ingå som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen kommer du att behöva verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8103672". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://www.lernia.se
Västra Trädgårdsgatan 39 (visa karta
)
611 32 NYKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
10008606