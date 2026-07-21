ST-läkare till Läkarenhet Obstetrik och Gynekologi, Sundsvall
Region Västernorrland / Läkarjobb / Sundsvall Visa alla läkarjobb i Sundsvall
2026-07-21
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Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Om verksamheten
Verksamheten omfattar såväl obstetrisk som gynekologisk öppen- och slutenvård inklusive förlossningsvård, antenatal- och postnatal vård, gynekologiska operationer, gynonkologisk vård och en bred gynekologisk mottagningsverksamhet. Du kommer vara en del av en stabil och motiverad läkargrupp. Som legitimerad underläkare arbetar du omväxlande på mottagning, förlossning, avdelning och operation. Tjänstgöring i primärjourlinje ingår efter introduktion. Du kommer att bli tilldelad en utsedd handledare och schemalagd handledning samt 7 veckors introduktion inom verksamhetens olika delar.
Nu söker vi en ST-läkare till obstetrik och gynekologi i Sundsvall. Tjänsten avser ett vikariat på heltid under 6 månader med eventuell möjlighet till tillsvidareanställning.
ArbetsuppgifterKlinisk tjänstgöring som underläkare
Jourarbete efter introduktionPubliceringsdatum2026-07-21Kvalifikationer
Vi söker dig somÄr legitimerad läkare
AT eller BT genomförd i Sverige
Har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Har B-körkort
Har möjlighet att arbeta helg
Har möjlighet att arbeta dag, kväll samt natt
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaperStabil
Samarbetsförmåga
Omdöme
Helhetssyn
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Vi tillämpar individuell lönesättning enligt gällande kollektivavtal. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "130:2026:255". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206), https://www.rvn.se/
Storgatan 1 (visa karta
)
871 85 HÄRNÖSAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Länssjukvård Somatik Kontakt
Medelpads läkarförening
Vilhelm Sjögren vilhelm.sjogren@rvn.se +46 601 817 28 Jobbnummer
10008618