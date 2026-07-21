Produktionsarbetare sökes till Tyresö
Submit AB / Lagerjobb / Tyresö Visa alla lagerjobb i Tyresö
2026-07-21
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Vi på Submit Bemanning & Rekrytering söker efter en som vill jobba som benryckare på heltid till vår samarbetspartner i Tyresö.
Om vår partner:
Vår kund är en etablerad leverantör av fisk till restauranger, sushibarer och storkök. Med många års erfarenhet i branschen och ett starkt fokus på kvalitet, service och pålitliga leveranser har företaget byggt upp ett mycket gott rykte bland sina kunder.
Bolaget är ledande i hela Sverige med att leverera fisk och fiskprodukter till sushi-resturanger i hela Sverige.
Verksamheten präglas av högt tempo, tydliga rutiner och ett starkt lagarbete där varje medarbetare spelar en viktig roll. Här kombineras traditionell yrkeskunskap med enkla arbetssätt.Publiceringsdatum2026-07-21Om tjänsten
Du kommer att arbeta i en produktionen där man står och utför sin arbetsuppgift under hela sin arbetsdag. Målsättningen är att kunna bidra med effektivitet och noggrannhet för att leverera slutprodukten. Lax är den produkten man arbetar mestadels med.
Benryckningstationen ska expandera, vi behöver folk som ser det här som ett hantverk och en rolig utmaning. Vid denna station så står man med sina kollegor och tar emot nyfélead laxsidor som skall bli benfria.Kvalifikationer
• Du har inga problem med ett enformigt/monotont arbete. • Du har god vana med kylig arbetsmiljö • Du är stresstålig och kan jobba i högt tempo. • Du är noggrann och tar jobbet på största allvar. • Du behärskar svenska eller engelska i tal och skrift.
Arbetsplats: Tyresö Tillträde: Omgående Lön: Enligt kollektivavtal Arbetstider: Mån - Fre 05:00-14:00 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8104423-2110518". Arbetsgivare Submit AB
(org.nr 559072-8837), https://submitab.teamtailor.com
Fannys väg (visa karta
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131 54 NACKA Arbetsplats
Submit Bemanning Jobbnummer
10008631