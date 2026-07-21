Söker Erfaren Servitör / Servitris
Nytorpet Restaurang AB / Servitörsjobb / Stockholm Visa alla servitörsjobb i Stockholm
2026-07-21
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Hammarby Sjöstad/ Johanneshov
Till vår restaurang i Bella Vita i Hammarby Sjöstad och Nytorpet i Johanneshov! söker vi en erfaren servitör eller servitris med hög servicekänsla och ett genuint intresse för att ge gästerna en förstklassig upplevelse. Vi är en restaurang med medelhög till hög servicenivå och söker dig som vill vara en del av ett professionellt och engagerat team.
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet från restauranger med medelhög till hög servicenivå.
Kan uppvisa referenser från tidigare arbetsgivare (referenser är ett krav).
Är tillgänglig för arbete på skift, inklusive kvällar och helger.
Söker heltid eller deltid.
Är flexibel, ansvarstagande och noggrann.
Har mycket god kommunikationsförmåga.
Är positiv, professionell och sätter alltid gästen i fokus.
Trivs med att arbeta i team och bidrar till en god arbetsmiljö.
Vi erbjuder:
En professionell och trivsam arbetsplats.
Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschen.
Konkurrenskraftiga anställningsvillkor.
Ett engagerat och ambitiöst team.
Ansökan: info@nytorpet.se
Skicka ditt CV tillsammans med referenser. Ansökningar utan referenser kommer inte att behandlas.
Arbetsplats: Hammarby Sjöstad - Johanneshov Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20
E-post: info@nytorpet.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nytorpet Restaurang AB
(org.nr 559265-6309), https://www.nytorpet.se/
Fyrskäpsvägen 61 (visa karta
)
121 54 JOHANNESHOV Arbetsplats
Nytorpet Jobbnummer
10008634