Köksbiträde till Kapten Nemos Pizzeria & Restaurang

Sarya KC Pizza Handelsbolag / Restaurangbiträdesjobb / Göteborg
2026-07-21


Visa alla restaurangbiträdesjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Sarya KC Pizza Handelsbolag i Göteborg

Köksbiträde till Kapten Nemos Pizzeria & Restaurang
Kapten Nemos Pizzeria & Restaurang söker nu ett köksbiträde till vårt team. Ingen tidigare erfarenhet krävs – vi lär dig det du behöver! Har du erfarenhet från restaurangkök sedan tidigare ses det som meriterande.
Om jobbet
Som köksbiträde hjälper du till med förberedelser i köket, disk, städning och andra praktiska sysslor som gör att vardagen i köket flyter på smidigt. Du arbetar nära vår kökspersonal och är en viktig del av teamet.
Anställningsform
Heltid enligt överenskommelse.
Vi söker dig som
Är positiv, ansvarsfull och gillar att arbeta i högt tempo
Kan samarbeta bra med andra
Har god hygienmedvetenhet
Erfarenhet från kök är meriterande men inget krav – det viktigaste är rätt inställning och vilja att lära sig.

Publiceringsdatum
2026-07-21

Så ansöker du
Låter det här som något för dig? Skicka din ansökan.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20
E-post: yusufseker1975@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Köksbiträde".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sarya KC Pizza Handelsbolag
Karlavagnsgatan 21 (visa karta)
417 56  GÖTEBORG

Arbetsplats
Sarya KC Pizza HB

Kontakt
Yusuf Seker
yusufseker1975@gmail.com
0739393843

Jobbnummer
10008617

Prenumerera på jobb från Sarya KC Pizza Handelsbolag

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Sarya KC Pizza Handelsbolag: