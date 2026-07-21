Köksbiträde till Kapten Nemos Pizzeria & Restaurang
Sarya KC Pizza Handelsbolag / Restaurangbiträdesjobb / Göteborg Visa alla restaurangbiträdesjobb i Göteborg
2026-07-21
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Köksbiträde till Kapten Nemos Pizzeria & Restaurang
Kapten Nemos Pizzeria & Restaurang söker nu ett köksbiträde till vårt team. Ingen tidigare erfarenhet krävs – vi lär dig det du behöver! Har du erfarenhet från restaurangkök sedan tidigare ses det som meriterande.
Om jobbet
Som köksbiträde hjälper du till med förberedelser i köket, disk, städning och andra praktiska sysslor som gör att vardagen i köket flyter på smidigt. Du arbetar nära vår kökspersonal och är en viktig del av teamet.
Anställningsform
Heltid enligt överenskommelse.
Vi söker dig som
Är positiv, ansvarsfull och gillar att arbeta i högt tempo
Kan samarbeta bra med andra
Har god hygienmedvetenhet
Erfarenhet från kök är meriterande men inget krav – det viktigaste är rätt inställning och vilja att lära sig.Publiceringsdatum2026-07-21Så ansöker du
Låter det här som något för dig? Skicka din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20
E-post: yusufseker1975@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Köksbiträde". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sarya KC Pizza Handelsbolag
Karlavagnsgatan 21 (visa karta
)
417 56 GÖTEBORG Arbetsplats
Sarya KC Pizza HB Kontakt
Yusuf Seker yusufseker1975@gmail.com 0739393843 Jobbnummer
10008617