Sektionschef välkomnas till Plastikkirurgen, Sahlgrenska
Västra Götalandsregionen / Sjukvårdschefsjobb / Göteborg Visa alla sjukvårdschefsjobb i Göteborg
2026-07-21
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Om verksamheten
Verksamhetsområde Plastikkirurgi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset är en av Nordens största plastikkirurgiska kliniker. Specialister och överläkare arbetar i sju subspecialiserade team. Fokusområdena är Mikrokirurgi, Bröstrekonstruktioner, Könsdysfori, Kärlanomalier och Kraniofacialt Centrum i vilket Kranio-, LKG-, respektive facialisparesteamet ingår.
Den högspecialiserade plastikkirurgiska verksamheten bedrivs framför allt på Sahlgrenskatomten men vi arbetar även regelbundet på både Östra- och Mölndalstomten. I klinikens uppdrag ingår huvudsakligen elektiv verksamhet och kliniken består av sex enheter; en slutenvårdsavdelning för vuxna och en för barn, en dagkirurgisk enhet, en mottagning och två administrativa enheter. Central för vår verksamhet är även vår operationsavdelning med fyra salar dedikerade till plastikkirurgi. Operationsenheten sorterar organisatoriskt under AnOpIVA.
Kliniken har ett stort utbildningsuppdrag inom läkarprogrammet samt bedriver fortbildning och utvecklingsarbeten. Inom verksamheten finns också flera högaktiva forskningsgrupper, två professorer och fem docenter.
Om uppdraget
Plastikkirurgiska kliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset söker en ny sektionschef. Som sektionschef ansvarar du för läkargruppen som består av 22 läkare. I uppdraget ingår att planera, leda och utveckla läkarsektionen. Du kommer vara en del av verksamhetens ledningsgrupp, där du spelar en central roll. Du kommer ha personalansvar där det bland annat ingår rekrytering, kompetensförsörjning, schemaplanering, budget och arbetsmiljö. Arbetet innefattar kontinuerligt arbete med patientsäkerhet, samarbete kring mottagning, operation, forskning, utbildning och undervisning på kliniken samt med andra verksamheter. Samarbete och kommunikation är nyckelbegrepp. Det kommer finnas möjlighet att forma uppdraget utifrån din yrkesprofil, subspecialisering, forskningsambitioner, etcetera.
Du är direkt underställd verksamhetschefen. Chefsuppdraget omfattar cirka 30% och kombineras med klinisk tjänstgöring.
Vi erbjuder dig som söker
Du kommer få goda möjligheter till egen utveckling inom ledarskap med möjlighet till mentorskapsprogram, internutbildningar och kurser. Tjänsten innefattar såväl tid för ledarskap som klinisk tjänstgöring vilket ger goda förutsättningar till fortsatt klinisk utveckling.
Tillsammans med plastikkirurgiska klinikens ledningsgrupp kommer du ha en nyckelroll kring hur verksamheten drivs.
Vi söker
Vi söker dig som är specialistläkare i plastikkirurgi och har flera års klinisk arbetslivserfarenhet av området. Tidigare chefserfarenhet, dokumenterad forskningsbakgrund samt annan akademisk bakgrund på avancerad nivå är meriterande.
Du är intresserad av att leda och utveckla de högspecialiserade plastikkirurgiska vårdprocesserna på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Ditt mål är att tillsammans med övriga verksamhetsledningen skapa en plastikkirurgisk klinik i toppklass, som en del av Europas ledande Universitetssjukhus 2032. Du vill ge patienterna en god tillgänglighet till högspecialiserad plastikkirurgisk sjukvård och vill verka för en attraktiv och robust arbetsplats där medarbetarna trivs.
För uppdraget som sektionschef krävs att du är drivande, kommunikativ och har goda ledaregenskaper. Du har ett genuint intresse för verksamhetsutveckling och att leda andra. Du tillvaratar och bidrar till utveckling av medarbetarnas kompetens och främjar ett samarbetsklimat som bygger på öppenhet och delaktighet. Du är bra på att skapa en god arbetsmiljö, ser till helheten och har mod att fatta beslut och verkställa förändringar. Du har god digital kompetens.
Vi arbetar i enlighet med VGR:s chefskriterier och stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Intervjuer planeras hållas 27/8 och 1/9.
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Publiceringsdatum2026-07-21Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Röda stråket 12 (visa karta
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413 46 GÖTEBORG Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset Område 5, Ledning Plastikkirurgi Kontakt
Kommunal, Marianne Karlsson 070-2596932 Jobbnummer
10008614