Köksmästare till Restaurang Sixten Jernberg
Västerdalarna Mat AB / Kockjobb / Malung-Sälen Visa alla kockjobb i Malung-Sälen
2026-01-29
Köksmästare till Restaurang Sixten Jernberg - Lima
Arbetsgivare: Restaurang Sixten Jernberg
Ort: Lima (ca 3 mil från Sälen)
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Mestadels dagtid
Tillträde: Juni
Lön: Enligt överenskommelsePubliceringsdatum2026-01-29Om tjänsten
Restaurang Sixten Jernberg söker en erfaren och engagerad köksmästare till vår bufférestaurang. Du får en central roll i kökets drift och utveckling och arbetar nära ett tajt och sammansvetsat team.
Arbetsuppgifterna innefattar:
* Menyplanering och utveckling av buffékoncept
* Ansvar för kökets dagliga drift
* Köksekonomi, inköp och svinnkontroll
* Ledning och planering av kökspersonal
* Säkerställande av kvalitet och hygienKvalifikationer
* Dokumenterad erfarenhet av arbete som köksmästare eller i ledande köksroll
* God organisatorisk förmåga och ekonomiskt tänk
* Förmåga att arbeta strukturerat och självständigt
* Erfarenhet av bufférestaurang är meriterande
Vi erbjuder
* En stabil heltidsanställning
* Mestadels dagtidsarbete
* Möjlighet att påverka menyer och kökets utveckling
* Arbete i en naturnära miljö med god lagandaSå ansöker du
Urval sker löpande. Skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: restaurangsixten@outlook.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerdalarna Mat AB
(org.nr 559160-1785)
Limedsforsen 150
)
780 64 LIMA Jobbnummer
9711363