Köksmästare till Restaurang Sixten Jernberg

Västerdalarna Mat AB / Kockjobb / Malung-Sälen
2026-01-29


Köksmästare till Restaurang Sixten Jernberg - Lima

Arbetsgivare: Restaurang Sixten Jernberg
Ort: Lima (ca 3 mil från Sälen)
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Mestadels dagtid
Tillträde: Juni
Lön: Enligt överenskommelse

Publiceringsdatum
Om tjänsten
Restaurang Sixten Jernberg söker en erfaren och engagerad köksmästare till vår bufférestaurang. Du får en central roll i kökets drift och utveckling och arbetar nära ett tajt och sammansvetsat team.

Arbetsuppgifterna innefattar:
* Menyplanering och utveckling av buffékoncept
* Ansvar för kökets dagliga drift
* Köks­ekonomi, inköp och svinnkontroll
* Ledning och planering av kökspersonal
* Säkerställande av kvalitet och hygien

Kvalifikationer
* Dokumenterad erfarenhet av arbete som köksmästare eller i ledande köksroll
* God organisatorisk förmåga och ekonomiskt tänk
* Förmåga att arbeta strukturerat och självständigt
* Erfarenhet av bufférestaurang är meriterande

Vi erbjuder
* En stabil heltidsanställning
* Mestadels dagtidsarbete
* Möjlighet att påverka menyer och kökets utveckling
* Arbete i en naturnära miljö med god laganda

Så ansöker du
Urval sker löpande. Skicka in din ansökan så snart som möjligt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: restaurangsixten@outlook.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Västerdalarna Mat AB (org.nr 559160-1785)
Limedsforsen 150 (visa karta)
780 64  LIMA

Jobbnummer
9711363

