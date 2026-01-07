Köksmästare till Green Hotel
Green Hotel är en inspirerande mötesplats för besökare från hela världen. Här ryms allt från romantiska weekends och familjevistelser till konferenser, bröllop och stora events. Nu söker vi en Köksmästare som vill vara med och ta vårt kulinariska uttryck till nästa nivå. Här får du leda ett kök där hantverk, kreativitet och ledarskap möts
Om rollen
Som Köksmästare på Green Hotel är du den kreativa och operativa motorn i köket. Du leder och inspirerar teamet, deltar aktivt i den dagliga servicen och ansvarar för att varje rätt håller högsta kvalitet. Med säsong, lokala råvaror och svensk mattradition som grund utvecklar du menyer som känns både moderna och förankrade - alltid med ett affärsmässigt tänk och stark struktur i köksdriften.
Ditt uppdrag
Du leder och utvecklar köksteamet med tydlighet, närvaro och passion. Du kvalitetssäkrar varje servering och driver menyutveckling med fokus på smak, hållbarhet och gästupplevelse. I rollen ingår ansvar för inköp, köksekonomi och kostnadskontroll, samtidigt som du skapar effektiva arbetssätt som fungerar för både à la carte, konferenser, bröllop och större event.
Vem är du?
Du är en trygg och prestigelös ledare som brinner för mat och människor. Du trivs i ett högt tempo, har gedigen erfarenhet från à la carte-kök och är van att arbeta strukturerat med rutiner och ekonomi utan att tumma på kvaliteten. Med nyfikenhet på världens smaker står du stadigt i svensk husmanskost och låter säsong och lokala råvaror styra kreativiteten. Du har minst tre års erfarenhet som Köksmästare och/eller Sous Chef, är coachande i ditt ledarskap och en självklar lagspelare som bygger kultur, stolthet och arbetsglädje.
Vad vi erbjuder
Green Hotel har ambitionen att bli en ledande och självklar matdestination i Dalarna. Här får du en central roll i hotellets fortsatta utveckling, med stort eget ansvar och verklig möjlighet att påverka både kökets uttryck och helhetsupplevelsen för våra gäster. Du blir en del av ett sammansvetsat och engagerat team med höga ambitioner, där kvalitet, stolthet och arbetsglädje genomsyrar vardagen. Hos oss kombineras professionellt hantverk med en inspirerande miljö där natur, råvaror och upplevelser står i centrum.
Vill du sätta din prägel på ett klassiskt hotell med tydliga framtidsambitioner?
Välkommen till Green Hotel - där mat, möten och minnen skapas.
Placering: Tällberg, Dalarna
Tjänsten är tillsvidare heltid med sex månaders provanställning. Du rapporterar till Hotellchef. Lön enligt överenskommelse. Möjlighet till boende finns.
Kontakt
I denna rekrytering har vi valt att samarbeta med Growisit - Vi rekryterar för besöksnäringen
Kontaktperson: Niclas Ingwall
Telefonnummer: 0706-48 62 47
Email: niclas.ingwall@growisit.se
Sista ansökningsdag är den 24/1 2026 men vi gör urval löpande och tjänsten kan tillsättas innan. Välkommen med din ansökan!
