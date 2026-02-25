Köksmästare till Görvälns Slott
2026-02-25
Är du smaksäker, organisatoriskt duktigt och vill leda den gastronomiska upplevelsen framåt? Då ska du läsa vidare.
Som kökschef på Görvälns Slott arbetar du i köket med menyskrivning, inköp, produktion och servering av alla typer av måltider enligt uppsatta koncept och policys. Vi serverar frukost, lunch, fika och middagar. Du arbetar i drift med produktion och service och du är kökets ansikte utåt. Som kökschef har du övergripande ansvar för restaurangens menyutveckling, smakprofil och kulinariska koncept. Till din tillgång har du även ansvara för vår egen odling av grönsaker och örter. Du säkerställer att alla måltider som produceras och serveras på anläggningen håller hög kvalitet och följer visionen
"An experience inspired by the world, built with local resources, created by personalities with love and wild dreams."
Ansvarsområden
Kulinariskt ansvar
• Övergripande ansvar för restaurangens menyutveckling, smakprofil och kulinariska koncept
• Säkerställande av kvalitet, presentation och smaknivå enlig fastställd standard
• Ansvar för val av råvaror och leverantörer i samråd med ledning
• Säkerställande av att kökets arbete stödjer restarurangens och hotellets varumärke
Utveckling och kreativ höjd
• I nära samarbete med restaurangchef och ledning ansvarar du för utveckling
och kvalitet av mat och matkoncept för att nå visionen.
• Middagsmenyer byts ca 8 gånger per år och följer säsong och luncher månadsvis
Omvärldsbevakning
• I arbetet ingår att du har en bra bild av konkurrenter i konferens- och restaurangbranschen, andra restauranger och matbranschen i sin helhet.
• Vi erbuder insiprationsbidrag samt möjlighet att besöka Svenska Mötens anläggningar.
Ledarskap & profil
I din roll ligger att coacha och inspirerar kockar, kockelever och servispersonal för att skapa största effektivitet och utveckling av köket.
• Schema skall göras för bästa lönsamhet under gällande kvalitetskrav och uppssatta ramar med hänsyn till lagar och regler samt stor hänsyn tagen till personalens välmående och hälsa.
• Rekrytering av kockar vid behov.
• Ansvar för introduktion, kompetensutveckling och uppföljning av medarbetare
• Genomförande av medarbetarsamtal och bidra till en god arbesmiljö
• Vara en tydlig förebild i professionalism, samarbete och värdegrund
Vi är övertygande om att du leder genom närvaro och engagemang i köket.
Erfarenhet & kompetenskrav
Obligatoriskt:
Minst 5 års erfarenhet från kök
Goda kunskaper i svenska eller engelska
Erfarenhet från likannde verksamhet
Meriterande:
Erfarenhet av inköp och/eller köksekonomi
Tidigare arbete inom hotellverksamhet
Placering: Stockholm Start: Omgående Anställning: Heltid tillsvidare (med 6 månaders provanställning) Lön: Efter överenskommelse Omfattning: Heltid (100 %, dag och kväll)
Frågor kring rollen och processen
Magnus Olsson magnus@progressioswe.se
