Kökschef till Malmö Kreativa Campus
2026-03-23
Vill du vara med på vår nya, spännande satsning för Malmös gymnasieelever? Vi bygger ett modernt gymnasiecampus där kreativiteten får stå i fokus!
Om Malmö Kreativa Campus
Campuset kommer att finnas på adressen Tuborgsgatan 2 i centrala Malmö, nära kommunikationer, och kommer att ha plats för upp till 1000 elever. Designgymnasiet Malmö, LBS Kreativa Gymnasiet Malmö och Rytmus Musikgymnasium Malmö, förenas i ett gemensamt och kreativt campus. Här kommer det inte bara finnas musikstudios och designateljéer, utan även en gemensam matsal, café, inne- och utescen för till exempel konserter och modevisning, ett bemannat bibliotek och mycket mer.
Vem söker vi?
Vi söker nu en erfaren Kökschef med hjärtat på rätt ställe som vill erbjuda eleverna en matupplevelse utöver det vanliga!
En skicklig kökschef som tillsammans med Campuschefen och Souschefen skapar de bästa förutsättningarna för att servera en skolmåltid i världsklass! Du uppskattar samarbete både inom köksteamet såväl som med skolornas ledning, lärare och övrig personal - allt för elevernas bästa. Du inspirerar dina medarbetare och tillsammans med teamet skapar ni en arbetsplats där ni trivs och växer tillsammans. Du är bekväm i rollen som ledare och har gedigen kunskap om svinnarbete, volymproduktion och resurseffektivitet.
Vi ser att du har viss erfarenhet från logistik och är lösningsorienterad. Du har också bred kompetens inom olika tillagningsmetoder och cirkulär matlagning. Vi följer AcadeMedias Riktlinjer för skolmåltider vilket innebär i korta drag ett grönt fokus där måltiden är ett uppskattat och efterlängtat avbrott under skoldagen. Du har lätt för att skapa hållbara och tydliga rutiner som underlättar det dagliga arbetet för ditt team. Egentillsyn och svinnhantering är viktigt för dig.
Du arbetar delvis i den dagliga produktionen och är en person som trivs i en grupp. Tillsammans med souschefen är du ansvarig för att kvalitetssäkra utbud och service samt arbetsleda köksteamet.
Utöver maten som produceras till eleverna på Campus så skickas catering till närliggande gymnasium. Produktionsvolymen är ca 2000 portioner per dag varav hälften skickas till andra enheter. Du ansvarar för menyplanering, inköp och köksbudget. Du hanterar kommunikation med skolornas ledningsteam och är mottagande enheters kontaktperson. Tillsammans med campuschef och skolornas ledningsteam skapar ni en kulinarisk oas i Malmö Kreativa Campus!Kvalifikationer
Du är utbildad kock med minst 6 års erfarenhet från restaurang och/eller storkök
Vi söker dig som:
Är en ansvarstagande och skicklig ledare
Har lätt för att samarbeta och hitta lösningar
Trivs i ledarroll och växer av att både du och ditt köksteam utvecklas
Har intresse och erfarenhet för det gröna köket och svinnarbete
Smaksäker, råvaruorienterad och kommunikativ
Förmår att översätta elevernas förväntningar till ett relevant utbud i restaurangen
Prestigelös och samtidigt en driven visionär
Behärskar obehindrat svenska i tal och skrift
Kan hantera de vanligaste funktionerna i Officepaketet
Trygg gällande produktionsvolymer
Du är kökets ansikte utåt och bjuder gärna in elever och ledning till dialog.
För att lyckas är du välorganiserad, tillmötesgående och teamorienterad. Du har stor passion för yrket med en ständig strävan mot att utvecklas som ledare.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning i form av en uppehållstjänst på 87 %. Det innebär att du har fast månadslön året runt, arbetar heltid men är ledig under skolans lov. Vi tillämpar sex månaders provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse i början av augusti 2026.
Om du erbjuds anställning hos oss kommer du att få visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. Beställ utdrag i god tid då det tar upp till två veckor att få hem dokumentet. Du kan också beställa utdraget direkt till Kivra.https://etjanster.polisen.se/login/request?tid=eregisterutdrag-utdrag&entityId
Är detta rätt tjänst för dig? Härligt!
Sista ansökningsdag är den 7 april, men skicka gärna in din ansökan redan idag då vi rekryterar löpande. I denna process ber vi dig att inte skicka med personligt brev, utan vill istället att du svarar på våra urvalsfrågor. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Vid frågor kring tjänsten på Malmö Kreativa Campus, kontakta Anna Blomqvist på anna.blomqvist@academedia.se
Välkommen med din ansökan!
