Kökschef till Flammen i Halmstad
2025-12-08
• English below*
Flammen Halmstad söker en kökschef!
Har du en flamma i dig som brinner för smak, kvalitét och utveckling av team?
Restaurang Flammen -Om oss
Restaurang Flammen är en restaurangkedja där en stor grillbuffé står i centrum. Vi är ett familjeägt företag med ursprung i Danmark. Den första restaurangen öppnades 2009 och idag driver vi 19 restauranger runt om i Danmark - och fler är på väg.
Flammen har förälskat sig i Sverige, där vi nu etablerar restauranger som erbjuder en välfylld grillbuffé tillagad med mycket kärlek och utvalda råvaror. Hos oss är alla gäster välkomna och ska mötas av en atmosfär och service som vi vill tro är något utöver det vanliga.
I Sverige är vår ambition att på sikt öppna minst lika många restauranger som i Danmark - om inte fler. Vill du vara med på vår etableringsresa?
Vem är du?
Som Kökschef ansvarar du för att våra gäster varje dag får mat av högsta kvalitet. Du driver kökets dagliga drift med fokus på kvalitet, struktur och att vårt koncept följs. Du är en trygg ledare med erfarenhet av att utveckla och motivera team, och du arbetar både praktiskt i köket och med administrativa uppgifter såsom budget, personal, planering och uppföljning.
Du har goda kunskaper om gällande lagar och regler för säker matlagning och matsäkerhet, arbetar noggrant och lösningsorienterat och skapar en trygg samt välfungerande arbetsmiljö. Med yrkesstolthet, tydlig kommunikation och förståelse för branschen säkerställer du att varje gästupplevelse håller hög standard - varje gång
Vad erbjuder vi?
En viktig nyckelroll i etableringen av ett starkt danskt varumärke på den svenska marknaden
Möjligheten att vara med och bygga upp en restaurang från grunden
En arbetsplats där du får växa i takt med att konceptet växer
Ett drivet och varmt team som brinner för service och smak
Ett familjeägt företag med korta beslutsvägar och mycket hjärta
Schyssta arbetsvillkor i enlighet med gällande kollektivavtal
Vi kallar löpande till intervjuer så skicka gärna in ditt CV tillsammans med ansökan redan idag genom att klicka på "Sök jobbet" längst ned på sidan.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Kitchen Manager for Flammen Halmstad
Do you have a spark within you that burns for flavor, quality, and developing strong teams?
About Restaurant Flammen
Restaurant Flammen is a family-owned Danish restaurant chain built around one simple idea: a generous, high-quality grill buffet where everyone feels welcome. Since opening our first restaurant in 2009, we've grown to 19 locations across Denmark - and we're still expanding.
Now, Flammen has set its sights on Sweden. We're establishing new restaurants that offer a warm atmosphere, a plentiful grill buffet prepared with care, and service that goes beyond the expected.
Our ambition in Sweden is bold: to open at least as many restaurants as we have in Denmark - perhaps even more.
Would you like to join us on this exciting journey?
Who You Are
As our Head Chef, you are responsible for ensuring that our guests enjoy food of the highest quality every single day. You lead the kitchen's daily operations with a strong focus on quality, structure, and adherence to our concept. You're a confident and experienced leader who knows how to motivate and develop a team. In this role, you'll work both hands-on in the kitchen and with administrative tasks such as budgeting, staffing, planning, and follow-up.
You have solid knowledge of current food safety laws and regulations, work with precision and a solution-oriented mindset, and create a safe, well-functioning work environment. With pride in your craft, clear communication, and a deep understanding of the industry, you ensure that every guest experience meets our high standards - every time.
What We Offer
A key role in establishing a strong Danish brand in the Swedish market
The opportunity to help build a restaurant from the ground up
A workplace where you can grow as the concept grows
A driven and warm team passionate about service and great flavors
A family-owned company with short decision paths and a lot of heart
Fair working conditions in accordance with the applicable collective agreement
We review applications continuously, so please submit your CV and application today by clicking "Apply for the job" below.
