Kökschef till Farina
Vi på Farina Uppsala City (Novo food and wine AB) behöver nu en kökschef till vår restaurang. Du behöver ha erfarenhet av att ha drivit varit i köket och du ska kunna själv baka napolitanska pizzor. Som kökschef får du ändra i menyn, anställa kökspersonal, laga mat och servera, och även vara med och koordinera schemat för anställda etc. Är du en chef som är driftig och vill utvecklas i ditt arbete så är du välkommen att söka till oss. Om du har ambitioner finns möjlighet att klättra direkt till rollen som restaurangchef.
