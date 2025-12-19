Kökschef till Chapter House
2025-12-19
Har du kvalifikationerna att vara ledaren i vårat kök och vara med och utveckla vår framtid tillsammans med ett litet gäng glada kockar?
Brinner du för kockyrket och vill kliva in i vårt kök som vår nya Köksmästare?
Vi letar omgående efter en stjärna med positiv laganda som på ett ansvartagande och initiativrikt sätt kan leda vårt köksteam och ansvara för köket på vår Gastropub.
Chapter House som är beläget i hjärtat av Växjö, öppnade 2015 och är en mysig gastropub med fokus på hantverksmässigt producerat öl från hela världen. Vår passion är öl, gin och vällagad pubmat, där vi tillagar allting från grunden.
Vi söker en erfaren person som kan styra hela köksverksamheten framåt, med ansvar för allt från menyplanering, inköp och ekonomisk styrning till personalledning, schemaläggning, kvalitetskontroll och upprätthållande av hygienrutiner.
Rollen är en kombination av praktiskt köksarbete, administrativt arbete, samt ledarskap, där man säkerställer att köket fungerar smidigt, lönsamt och levererar mat av hög kvalitet till gästerna.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Meny Skapa menyer med kreativitet, utveckla nya rätter, prova recept och säkerställa hög kvalitet och presentation.
Personal: Leda, schemalägga, rekrytera, utbilda och hantera arbetsmiljön för övriga kockar.
Inköp & Ekonomi: Ansvara för inköp av råvaror, lagerhållning, budget och kökets lönsamhet.
Drift & Kvalitet: Säkerställa att köket följer livsmedelslagstiftning (hygien), egenkontroll och att daglig drift fungerar effektivt.
Ledarskap: Inspirera teamet, lösa problem och samarbeta nära restaurangchefen.
Samarbete: Stort fokus på lagarbete i köket.
För att klara av vårt höga tempo behöver du besitta följande kvalifikationer:
Prestigelös
Stresstålig
Teamplayer
Flexibel
Kreativ
Proaktiv
Lösningsorienterad
Tjänsten är på 100% med start omgående eller enligt överenskommelse.
Arbetstiderna varierar men innefattar mestadels kväll och helgarbete.
Lön enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
Ansökan via mail; ellie@chapterhouse.se
E-post: ellie@chapterhouse.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kökschef". Omfattning
English Kitchen AB
Klostergatan 7
352 30 VÄXJÖ
