Kökschef
Mälaröarnas Montessori, Ek. För. / Kockjobb / Ekerö Visa alla kockjobb i Ekerö
2026-01-29
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mälaröarnas Montessori, Ek. För. i Ekerö
Birkaskolan finns i en helt nybyggd lokal, skräddarsydd för vår verksamhet i Ekerö kommun. Verksamheten har ca 120 barn i förskolan och ca 420 elever i grundskolan F-9.
Vi är en montessoriskola som erbjuder god undervisning, kontinuitet och trygghet i en inspirerande och förberedd miljö. Vi vill att varje barn och elev, utifrån sina förutsättningar, ska växa och utvecklas till en självständig individ i sin egen takt.
Vi har en väl förankrad värdegrund som består av orden delaktighet, respekt, utveckling och trygghet. Dessa ord är i högsta grad levande och vi arbetar utifrån dessa värderingar i allt vi gör.
Vi söker nu en kökschef som även är med och lagar maten med vår andra kock, som kan ta ansvaret för att fortsätta driva vårt miljöcertifierade tillagningskök som serverar lunch och mellanmål till hela vår verksamhet. I köket finns även 3 måltidsbiträden. Vi ser vikten av att använda allas kompetens på bästa sätt kring matlagningen, serveringen, disken etc.
Vi söker dig som har mångårig erfarenhet av arbete som kökschef. Vi vill att du har god samarbetsförmåga, är flexibel och har ett positivt förhållningssätt. Det är viktigt att du tycker om utmaningar och är lösningsorienterad. Inte minst så vill vi att du inspirerar köksteamet till att prestera på topp och att ni alla känner en glädje och stolthet att göra det där extra och krydda måltiderna från "hjärtat".
Du kommer att ansvara för helheten i tillagningsköket; meny, inköp, tillagning, miljö/hälsa etc. och även personalen.
Tjänstens omfattning är 100%.
Tillträde enl. ö.k. snarast
Välkommen med din ansökan med ett personligt brev och CV.
Vi kommer att genomföra urval och intervjuer löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
E-post: johan.broman@birkaskolan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""kökschef"". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mälaröarnas Montessori, Ek. För.
, http://www.birkaskolan.se
Björkuddsvägen 98 (visa karta
)
178 22 EKERÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Birkaskolan - Mälaröarnas Montessoriskola Kontakt
Rektor
Johan Broman johan.broman@birkaskolan.se 08-564 109 21 Jobbnummer
9711334