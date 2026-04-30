Köksbiträde, Vikariat, Hamburgerrestaurang
2026-04-30
Vi på Dockside Burgers & Bar är kända för våra hemgjorda, ekologiska burgare gjorda på gräsbetat kött, och nu letar vi efter ett engagerat och entusiastisk köksbiträde att bli en del av vårt team i Malmö.
Vi älskar burgare! Vi tillagar så mycket av våra tillbehör som möjligt från grunden och varje månad komponerar vi en speciell månadsburgare som alltid uppskattas av våra gäster.
Dina arbetsuppgifter kommer att inkludera matlagning, förberedelser, diskning och rengöring.
Kontraktet är på 20 timmar i veckan med möjlighet till fler för rätt person, fördelat över luncher, kvällar och helger.
Vem söker vi?
Du har en passion för mat och älskar att arbeta i köket.
Du är självgående och kan ta ansvar för ditt arbete.
Du är flexibel och kan arbeta under varierande tider och dagar, inklusive kvällar och helger.
Kommunikation och noggrannhet är för dig A och O.
Erfarenhet av arbete i kök är ett plus, men vi värderar din inställning och vilja att lära över tidigare erfarenhet.
Du är minst 18 år gammal.
Som en del av Dockside-teamet kommer du att vara en viktig del i att leverera vårt löfte om högkvalitativa, hemgjorda burgare till våra gäster. Om du delar vår passion för mat och service, vill vi höra från dig!
Kunskap i svenska är ett krav varför vi endast behandlar ansökningar på svenska.
Skicka ditt personliga brev och CV till jobb@docksideburgers.se
Vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Tar endast emot ansökningar via epost.
E-post: jobb@docksideburgers.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Köksbiträde-Juni, Dockside".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare: Västra Hamnen Dockside AB
https://malmo.docksideburgers.se/
Dockplatsen 10
211 19 MALMÖ
Dockside
