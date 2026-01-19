Köksbiträde Väskinde skola
2026-01-19
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Måltid, köksområde 3
Måltiderna inom Region Gotland spelar en viktig roll i skolan, äldreomsorgen och hälso- och sjukvården.
Genom att planera, tillaga och leverera mat bidrar avdelningen måltid till goda livsvillkor, en hälsofrämjande vård och en trygg, likvärdig och inspirerande lärmiljö. Måltiderna skapar värde för regionens medborgare varje dag.
Dagligen planerar, tillagar, levererar och serverar avdelningen cirka 11 000 portioner mat till barn och elever i förskolor och skolor, till brukare inom äldreomsorgen samt till patienter inom hälso- och sjukvården.
Köksområde 3 är en del av avdelning måltid och består av sju skolkök i och i närheten av Visby. Just nu söker vi en ny medarbetare till Väskindeskolans kök.
Väskindeskolan ligger i Väskinde, cirka en mil norr om Visby. I köket arbetar tre engagerade och erfarna medarbetare och det lagas dagligen mat till cirka 400 barn, elever och pedagoger inom förskola och grundskola.
Vill du bli en del av ett engagerat team som tillsammans arbetar för att ge våra gäster en riktigt bra måltidsupplevelse? Då kan detta vara tjänsten för dig.Publiceringsdatum2026-01-19Arbetsuppgifter
Som köksbiträde arbetar du med att planera, förbereda och servera måltider enligt givna riktlinjer. Arbetet sker på ett effektivt och ekonomiskt sätt med fokus på god kvalitet. Målet är att ge våra gäster säkra, näringsrika, varierade och hållbara måltider med bra smak, trevlig presentation och god service i en trivsam miljö.
I arbetsuppgifterna ingår planering, tillredning av råkost, diskning, servering samt efterarbete i köket. Du har daglig kontakt med interna och externa aktörer, där ett serviceinriktat bemötande är viktigt. Arbetet sker alltid enligt fastställda rutiner, riktlinjer och gällande regelverk, exempelvis egenkontroll och hygienrutiner. Du deltar i arbetsrotation inom köket och ibland även andra kök inom köksområdet och avdelningen måltid. Du bidrar aktivt till förbättringar av service och kvalitet samt stödjer enhetschefen i uppföljning. Vid behov kan du även medverka i olika projekt och utvecklingsarbeten.
Vi strävar efter att skapa förutsättningar för ett stimulerande arbete och en verksamhet som kan hantera förändringar på ett bra sätt, därför kan andra arbetsuppgifter tillkomma utifrån din kompetens och kökets behov.
Vem är du?
Vi söker dig som har en dokumenterad utbildning inom restaurang och måltidsservice, till exempel en treårig gymnasieutbildning med inriktning restaurang, en KY-utbildning eller annan utbildning i kombination med relevant erfarenhet som vi bedömer som likvärdig. B-körkort är ett krav för tjänsten. Du har gärna några års erfarenhet av arbete i storkök och kunskap om specialkost är meriterande.
Som person är du flexibel och trivs med att arbeta i en föränderlig vardag där samarbete är en självklar del av arbetet. Du är serviceinriktad och har ett gott bemötande mot både elever/barn, pedagoger och kollegor. Du arbetar regelmedvetet och följer rutiner och riktlinjer på ett ansvarsfullt sätt, samtidigt som du är kreativ och bidrar med idéer för att utveckla måltider, service och arbetsmetoder.
Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom förskola, skola och fritidshem. Blankett för att beställa utdraget finns på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Provanställning kan komma att vara aktuellt.
Om regionstyrelseförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar regionstyrelseförvaltningen för koncernstyrning, strategisk planering och ärendeberedning. Vi arbetar även med regional utveckling och kultur- och fritidsverksamhet. Vi fungerar som ett internt stöd till regionens övriga förvaltningar. Tillsammans månar vi om kvalitet och effektivitet för dem vi finns till för. Via vårt ansvar för räddningstjänsten på Gotland är vi också en viktig del i medborgarnas trygghet och säkerhet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/50". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Köksområde 3, Väskinde skola Kontakt
Martina Kalmén, enhetschef 0498-269504 Jobbnummer
9690387