Köksbiträde till Sofia Common (Södermalm)
2025-10-31
Sofia Common söker köksbiträde
Sofia Common är en kvartersbar och scen på Södermalm. Vi serverar mat som Reuben-mackor, tacos, burgare och vegetariska rätter, och vi har livemusik, stand-up och andra kvällsevent. Nu söker vi ett köksbiträde som vill arbeta i vårt lilla, sammansvetsade team.
* Förbereda råvaror (grönsaker, såser, mise en place)
* Montera enklare rätter enligt meny
* Diska och hålla kök och arbetsytor rena
* Ta emot leveranser, märka och organisera råvaror
* Följa hygienregler, egenkontroll och allergenrutiner
* Hjälpa till med öppning och stängning
Vi söker dig som
* Är noggrann, flexibel och trivs i ett mindre kök
* Kan arbeta kvällar och helger
* Klarar stress och tempoväxlingar
* Talar enkel svenska eller engelska (svenska för att läsa egenkontroll är meriterande)
* Tidigare erfarenhet är ett plus men inget krav
Vi erbjuder
* Timlön enligt HRF-avtal (ca 127-140 kr/h beroende på erfarenhet)
* 60-80 % tjänstgrad (kan anpassas)
* Trevlig arbetsmiljö utan prestige
Så ansöker du
Skicka ansökan till hiring@sofiacommon.se
CV är föredraget men inte ett krav. Intervjuer sker löpande.
Sofia Common is a neighbourhood bar and small venue in Södermalm, Stockholm. We serve comfort-food style dishes - Reuben sandwiches, tacos, burgers and vegetarian options - and host live music, stand-up and cultural events. We are entering a new phase and looking for a Kitchen Assistant / Prep Cook to join our close-knit team.
Your tasks
Prep vegetables, sauces and mise en place
Assemble simple dishes according to our menu
Wash dishes, clean and keep the kitchen tidy
Receive deliveries, check and store goods correctly
Follow hygiene rules, temperature logs and allergen safety
Assist with opening and closing routines
You are
Reliable, organised and able to work at a calm pace even when things go fast
Comfortable working evenings and weekends
Speak basic Swedish or English (Swedish at a functional level is a plus)
Previous kitchen experience is an advantage but not required
We offer
Hourly pay according to union standards (approx. SEK 127-140 per hour depending on experience)
Position part-time (approx. 60-80 %; discussions possible)
A friendly, down-to-earth work environment without hierarchy
Staff meal during shifts, and a kitchen full of music and culture
Apply to: hiring@sofiacommon.se
Apply to: hiring@sofiacommon.se
Send a short message about yourself. A CV is preferred
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: hiring@sofiacommon.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Köksbiträde NOVEMBER 2025".
Detta är ett deltidsjobb.
Bondegatan 57
116 34 STOCKHOLM
