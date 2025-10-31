Köksbiträde till Sofia Common (Södermalm)

Offshore Grilling AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm
2025-10-31


Sofia Common söker köksbiträde
Sofia Common är en kvartersbar och scen på Södermalm. Vi serverar mat som Reuben-mackor, tacos, burgare och vegetariska rätter, och vi har livemusik, stand-up och andra kvällsevent. Nu söker vi ett köksbiträde som vill arbeta i vårt lilla, sammansvetsade team.

2025-10-31

Dina arbetsuppgifter
* Förbereda råvaror (grönsaker, såser, mise en place)
* Montera enklare rätter enligt meny
* Diska och hålla kök och arbetsytor rena
* Ta emot leveranser, märka och organisera råvaror
* Följa hygienregler, egenkontroll och allergenrutiner
* Hjälpa till med öppning och stängning
Vi söker dig som
* Är noggrann, flexibel och trivs i ett mindre kök
* Kan arbeta kvällar och helger
* Klarar stress och tempoväxlingar
* Talar enkel svenska eller engelska (svenska för att läsa egenkontroll är meriterande)
* Tidigare erfarenhet är ett plus men inget krav
Vi erbjuder
* Timlön enligt HRF-avtal (ca 127-140 kr/h beroende på erfarenhet)
* 60-80 % tjänstgrad (kan anpassas)
* Trevlig arbetsmiljö utan prestige
* Personalmat vid arbetspass

Så ansöker du
Skicka ansökan till hiring@sofiacommon.se. CV är föredraget men inte ett krav. Intervjuer sker löpande.

Sofia Common is a neighbourhood bar and small venue in Södermalm, Stockholm. We serve comfort-food style dishes - Reuben sandwiches, tacos, burgers and vegetarian options - and host live music, stand-up and cultural events. We are entering a new phase and looking for a Kitchen Assistant / Prep Cook to join our close-knit team.
Your tasks
Prep vegetables, sauces and mise en place

Assemble simple dishes according to our menu

Wash dishes, clean and keep the kitchen tidy

Receive deliveries, check and store goods correctly

Follow hygiene rules, temperature logs and allergen safety

Assist with opening and closing routines

You are
Reliable, organised and able to work at a calm pace even when things go fast

Comfortable working evenings and weekends

Speak basic Swedish or English (Swedish at a functional level is a plus)

Previous kitchen experience is an advantage but not required

We offer
Hourly pay according to union standards (approx. SEK 127-140 per hour depending on experience)

Position part-time (approx. 60-80 %; discussions possible)

A friendly, down-to-earth work environment without hierarchy

Staff meal during shifts, and a kitchen full of music and culture

Apply to: hiring@sofiacommon.se
Send a short message about yourself. A CV is preferred

Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: hiring@sofiacommon.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Köksbiträde NOVEMBER 2025".

Arbetsgivare
Offshore Grilling AB (org.nr 559099-4132)
Bondegatan 57 (visa karta)
116 34  STOCKHOLM

