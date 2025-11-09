Köksbiträde till Eksjö Sushi

Lkhagvajav, Enkhsuren / Restaurangbiträdesjobb / Eksjö
2025-11-09


Eksjö Sushi är en populär restaurang i hjärtat av Eksjö som erbjuder fräsch och vällagad sushi med fokus på kvalitet, service och en trevlig upplevelse för våra gäster. Vi växer och söker nu en ny kollega som vill bli en del av vårt glada team!

Publiceringsdatum
2025-11-09

Dina arbetsuppgifter
Som köksbiträde hos oss hjälper du till med det dagliga arbetet i köket. Dina arbetsuppgifter kan bland annat vara:
Förbereda råvaror (ris, grönsaker, fisk m.m.)
Disk och städning
Hjälpa kockarna vid tillagning och upplägg
Hålla ordning och reda i köket
Ta emot leveranser och hjälpa till med enklare servering

Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är noggrann, ansvarsfull och gillar att arbeta i team
Har intresse för mat och service
Har erfarenhet från restaurang eller kök (meriterande men ej krav)
Kan kommunicera på svenska eller engelska

Vi erbjuder
Trevlig arbetsmiljö
Schyssta villkor enligt Visita-kollektivavtal
Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschen

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-09
E-post: EKSJOSUSHI@GMAIL.COM

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KÖKSBITRÄDE".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Lkhagvajav, Enkhsuren
Norrastorgatan 22A (visa karta)
575 32  EKSJÖ

Arbetsplats
Eksjö sushi

Kontakt
ENKHSUREN LKHAGVAJAV
EKSJOSUSHI@GMAIL.COM

Jobbnummer
9595636

