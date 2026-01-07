Köksbiträde till Ekebackenskolan 2 st, Ljungby
I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans mot 35 000 invånare.
Vi som jobbar här är öppna, vi är framåt och vi vill. Genom engagemang och samverkan skapar vi en kommun där människor och företag kan växa och utvecklas. Vill du vara med?
Genom satsningen "En kommun fri från våld" arbetar vi aktivt för att förebygga och motverka våld i samhället - för en tryggare framtid. Som en del av detta kan det för vissa tjänster vara ett krav att lämna utdrag ur belastningsregistret.
Våra verksamheter har likabehandlingsombud som arbetar aktivt för en god arbetsmiljö och stöttar chefer i likabehandlingsfrågor. På så sätt säkerställer vi att alla får arbeta under lika villkor och bemöts likvärdigt.
Tillitsbaserad styrning och ledning är grunden i vår organisation - och en nyckel till att vi lyckas tillsammans.
Läs mer om oss som arbetsgivare på www.ljungby.se/jobb.
Vill du jobba med den viktiga skolmaten? Vi har nu två lediga tjänster som köksbiträde på Ekebackenskolan. På skolan, som är en F6-skola går det ca 270 elever. Köket är ett mottagningskök vilket innebär att flera komponenter tillagas på plats, huvudkomponenterna levereras varma från Kungshögskolan. Eleverna serveras maten på ett elevtorg och äter i sin hemvist/klassrum. Köket är organiserat under kostavdelningen på tekniska förvaltningen. Anställningen är på kostavdelningen och placeringen kan förändras om behov uppstår.
Arbetsuppgifterna som köksbiträde består av varu- och måltidsbeställningar, salladsberedning/enklare matlagning samt disk/städ. Kommunen har som målsättning att laga klimatsmart mat från grunden med bra råvaror och av engagerad personal. Vi jobbar aktivt med att hålla så lågt klimatavtryck som det är möjligt exempelvis genom menyplaneringen och med minskat matsvinn. Vi jobbar nära kunden med korta ledtider och behöver vara flexibla samt ha ett positivt bemötande.Kvalifikationer
För tjänsten krävs kockutbildning i form av gymnasieskolans 3-åriga hotell- och restaurangprogram eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vidare behöver du ha goda kunskaper om specialkost, i livsmedelshygien samt ha grundläggande datakunskaper.
Tjänsten kräver att du har mycket god samarbets- och serviceförmåga, att du kan kommunicera i tal och skrift samt har intresse för utvecklingsarbete inom måltidsverksamheten. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper såsom verifierad samarbetsförmåga samt utbildning.
Ansökan inom kostavdelningen ställer krav på utdrag ur belastningsregistret vid erbjudande av anställning. Detta enligt lagen om registerkontroll inom förskoleverksamhet, skola och barnomsorg. (SFS 2000:873)
Körkort B är önskvärt.
Anställningsform: Tillsvidaretjänst samt vikariat.
Omfattning: Heltid som norm.
Arbetstid: Dagtid
Rekrytering sker löpande
ÖVRIGT
Du söker tjänsten via Offentliga Jobb.
Betyg och intyg ska inte bifogas ansökan utan tas med vid eventuell intervju.
Hos oss är balans i livet viktigt! Här kan du kombinera arbete med familj och fritid. Vi tillämpar flextid och distansarbete i de verksamheter där det tillåter. Vi erbjuder subventionerat årskort med Länstrafiken, friskvårdsbidrag och mycket annat. Du har också gratis medlemskap i personalklubben, vilket ger möjlighet till gratis träning och bad samt att delta i andra aktiviteter.
Som en del i vårt arbete med att få Ljungby kommun att växa erbjuder vi In- och medflyttarservice som gör det lättare att byta livsmiljö och flytta till vår kommun.
Maila inflyttarservice@ljungby.se
om du vill veta mer om vad vi kan hjälpa dig med i samband med en flytt till Ljungby kommun.
I Ljungby kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
Kommunen tar ansvar för hela rekryteringen
och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonssäljare. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C298231".
Ljungby kommun, Tekniska förvaltningen
Kökschef
Kökschef
Sofie Hjelmqvist sofie.hjelmqvist@ljungby.se 0372-78 42 31
