Köksbiträde Stockholm och Öland
Vi söker ett erfaret och ambitiöst köksbiträde som vill arbeta tillsammans med oss under kommande säsong. Du är organiserad och noggrann, trivs med ordning och struktur i köket och bidrar till ett effektivt arbetsflöde.
Du arbetar med förberedelser, enklare matlagning, disk och städning samt stöttar köksteamet vid behov. Att arbeta i högt tempo är inget problem för dig - du behåller lugnet även när det är mycket att göra. Rollen kräver att du är ansvarstagande, flexibel och engagerad.
Arbetet sker i team, vilket gör att god samarbetsförmåga är mycket viktig.
Tidsbegränsad anställning från april/maj till september 2026.
Arbetet startar som deltid på Bistro Casper i Stockholm, med möjlighet till heltidsarbete på Sandviks Brygga på Öland under sommaren.
Högsäsongen på Öland är från midsommar till 20 augusti.
Boende kan ordnas på Öland. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: jobb@bistrocasper.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Bistro Casper
(org.nr 556875-7156), https://bistrocasper.se/jobba-hos-oss/
Dalagatan 44 (visa karta
)
113 24 STOCKHOLM Arbetsplats
Bistro Casper, AB Jobbnummer
9671198