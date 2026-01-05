Köksbiträde sökes till Bellevue Göteborg

Bellevue snacks&Bageri / Restaurangbiträdesjobb / Göteborg
2026-01-05


Köksbiträde sökes
Vi söker ett köksbiträde till vår restaurang i Göteborg, Bellevue.
Vi är ett litet och familjärt team och söker en person som vill arbeta tillsammans med oss i den dagliga verksamheten.

Publiceringsdatum
2026-01-05

Dina arbetsuppgifter
Disk och städ i köket
Hjälpa till med förberedelse av mat
Servering och kundservice
Allmänt stöd i köket
Vi söker dig som:
Är ansvarsfull, noggrann och flexibel
Trivs med att arbeta i team
Kan arbeta i ett högt tempo
Kan tala både svenska och arabiska
Vi erbjuder:
Heltid
Arbetstider enligt överenskommelse
Trevlig arbetsmiljö i ett litet och familjärt team

Övrig information
Tillträde: omgående
Skicka ditt CV och en kort presentation om dig själv till:
snacksbageri@gmail.com

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05
E-post: Snacksbageri@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bellevue snacks&Bageri
Stallmästaregatan 3 (visa karta)
415 05  GÖTEBORG

Kontakt
Alaa Alwani
Snacksbageri@gmail.com
0729297388

Jobbnummer
9669926

