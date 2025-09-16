Köksbiträde Rasta Hagsta
2025-09-16
Rasta Hagsta är en anläggning som ingår i den välkända Rasta kedjan med 30 mötesplatser runt om i Sverige där vi driver Restaurang, butik & hotellverksamhet. Här på Rasta (FYLL I NAMN) har vi en restaurang med fokus på svensk husmanskost, ett hotell samt en välsorterad trafik butik som drivs under varumärket OKQ8.
ArbetsbeskrivningVi letar efter stresstålig och engagerad köksbiträde som kan bidra till vår verksamhet.
Arbetsuppgifter Rollen som köksbiträde innebär primärt tillagning av ala carte samt salladsberedning.
Det förekommer också många sekundära arbetsuppgifter som tillhör en restaurang såsom städning och disk m.m.
Kvalifikationer och Erfarenhet Fyllda 18 år
Stresstålig och flexibel- Restaurangmiljön kan vara hektisk, särskilt under rusningstid.
Serviceinriktad inställning - Förmåga att bemöta gäster på ett trevligt och professionellt sätt
Tidigare restaurangerfarenhet - Erfarenhet inom restaurang och snabbmat är en stor fördel.
Körkort
Arbetstid och FörmånerAnställningsform: Deltid Sysselsättningsgrad:80% som kan utökas till 100 % Arbetstid: Varierande timmar, inklusive helger och kvällar. Lön: Enligt kollektivavtal. Tillträde: Enligt överenskommelse. Förmåner: Möjligheter till personlig utveckling och att bli en del av ett passionerat team.
AnsökningsprocessSök tjänsten redan idag! Vi behandlar ansökningar fortlöpande och ser fram emot att höra från dig. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Rasta Sverige AB
(org.nr 556618-7141), http://www.rasta.se Kontakt
Erica Schönning erica.schonning@rasta.se Jobbnummer
9510231