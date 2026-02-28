Köksbiträde pizzabagare
2026-02-28
, Östra Göinge
, Älmhult
, Markaryd
, Hässleholm
Vill du vara med och bygga upp något på riktigt - från grunden?
Sjöbris Osby söker en skicklig, engagerad och ansvarsfull pizzabagare/köksmedarbetare som vill vara med och skapa en pizzaverksamhet med kvalitet i varje detalj.
du skulle kunna servera pizzabagaren med att hjälpa honom att hämta det råvaror han behöver vid pizzan. Du skulle kunna steka burgare fritera pommes.
Du har stor möjlighet att lära dig baka pizza från grunden!!
Vi planerar en större satsning i april 2026, men är beredda att starta redan i vinter om rätt person finns.
Hos oss arbetar vi med napolitanskinspirerade pizzor bakade på noggrant utvalda råvaror - San Marzano-tomater, fior di latte, högkvalitativt mjöl Vi kompromissar inte med smaken, hantverket eller upplevelsen. Pizzan är hjärtat i vår verksamhet. med kvalitet i varje detalj.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
Tel 0790522519
E-post: erikissoncolivsab@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pizza klubben Sverige AB
(org.nr 559533-0522)
Kristianstadsgatan Sjöängen (visa karta
)
283 42 OSBY Kontakt
Eyad Al khouri erikssoncolivsab@gmail.com 0790522519 Jobbnummer
9769353