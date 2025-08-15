Köksbiträde/Kock
2025-08-15
Nu lider sommaren mot sitt slut men det härliga med denna arbetsplats är att vår säsong fortsätter!
Under hösten och vintern söker vi nu förstärkning till köket. Arbetsdagarna kommer främst vara förlagda torsdag-söndag men även andra dagar kan förekomma.
Vi söker dig som har relevant restaurangutbildning och minst två års dokumenterad erfarenhet från restaurangkök.
Vi erbjuder ett brett utbud med allt från frukost, lunch och á la carte till bröllop och konferenser. Vi har höga ambitioner genomgående i allt som serveras och levereras. Vi strävar alltid efter att jobba på ett hållbart sätt, både utifrån miljöpåverkan och sociala faktorer, samt ser stora möjligheter inom matområdet.
Vi tror att:
• Du har erfarenhet från köks- och restaurangbranschen.
• Du har höga krav på kvalitet och service.
Vi erbjuder ett omväxlande arbete med dina kollegor i kök och restaurang men även med övriga avdelningar på anläggningen - helheten är viktig. Har du dessutom erfarenhet inom servering och lokalvård är detta meriterande och vi kan då erbjuda dig en tjänst med fler arbetstimmar.
Torreby Slott är ett hotell med anor från 1890-talet. Med läget mitt på en golfbana kan vi erbjuda våra gäster en unik upplevelse.
Våra gäster är såväl enstaka hotell- eller restauranggäster så som konferensgrupper och större fest- eller bröllopsarrangemang.
Kontakta oss gärna om du har frågor om tjänsten.
Vi tar endast emot ansökningar via e-post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
Endast via E-post
E-post: torreby.slott@festningshotellene.no Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Köksbiträde". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Torreby Slott AB
(org.nr 559204-4654)
Torreby Slott (visa karta
)
455 93 MUNKEDAL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9461191