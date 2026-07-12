Köksbiträde / kallskänka
Slite Golfbistro AB / Restaurangbiträdesjobb / Gotland Visa alla restaurangbiträdesjobb i Gotland
2026-07-12
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Nu söker vi dig som vill ta en plats i vårat kvalificerade köksteam.
Köksteamet består av mycket kompetenta kockar med erfarenhet från 5-stjärniga hotell och breda kulinariska kunskaper från världens kök.
Arbetet kommer bestå av enklare matlagning, bistå kocken i köket under service.
Göra smörgåsar och sallader.
Sedan hjälps vi alla åt med disk och städ som brukligt.
Lön och arbetstider efter överenskommelse.
Tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum.
Vi undanber oss erbjudanden från rekryteringsföretag och bemanningsföretag.
Bor du inte på Gotland eller har ordnat boende så kan vi inte hjälpa till. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17
per mail
E-post: slitegolfbistro@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Köksbiträde". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Slite Golfbistro AB
(org.nr 559339-5634)
Othem klints 446 (visa karta
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624 46 SLITE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10000293