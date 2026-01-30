Köksbiträde Kallingeskolan Vikariat
Ronneby kommun, Teknik, Fritid- och Kulturförvaltningen / Restaurangbiträdesjobb / Ronneby Visa alla restaurangbiträdesjobb i Ronneby
2026-01-30
Nu har du chansen att bli en av oss!
Vi arbetar tillsammans med hjärta och kvalitet för att kunna ge bästa möjliga service till Ronneby kommuns invånare. Ronneby ligger vackert mellan hav och skog i mitten av Blekinge. Dessutom har vi bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.
Dina 2500 blivande kollegor är duktiga på att möta framtidens utmaningar och våra invånares ökade förväntningar genom digitalisering, samarbete och ett engagerat ledarskap.
Tillsammans med dig gör vi Ronneby ännu bättre!
Din placering blir i köket på Kallingeskolan
Din placering blir i köket på Kallingeskolan
Vi söker köksbiträde som har ett brinnande intresse för mat samt kunskap och erfarenhet av matlagning. I arbetsuppgifterna ingår att förbereda måltids tillbehör och sallad mm. Du är med och tar ansvar för den dagliga produktionen och kvalitetssäkringen av maten. Även egenkontroll och övriga förekommande sysslor i kök och restaurang såsom t ex. disk, städ och att packa upp varor ingår. Det ingår också att organisera och förbättra arbetsmetoder tillsammans med dina kollegor i kökets arbetslag. Ni följer en central matsedel.
Du kommer vara med och utveckla verksamheten, se till att uppsatta mål uppnås och riktlinjer följs samt bidra till och arbeta för en god arbetsmiljö.Kvalifikationer
Vi söker dig som har storköksutbildning eller annan utbildning/ erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Du har tidigare yrkeserfarenhet som köksbiträde. Du har goda kunskaper inom storköksproduktion, specialkost, relevant lagstiftning, egenkontroll samt köksekonomi. Arbetet kräver goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift samt god datorvana.
Om du blir aktuell för tjänsten krävs uppvisande av utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Du är flexibel, har ett genuint intresse för måltiden och trivs med att möta våra barn och äldre i deras vardag.
Du har förmågan att vara självgående och ta ansvar samtidigt som du bidrar till gott samarbete i ditt team. Du har en god känsla för service.
Vi lägger vikt vid den personliga lämpligheten.
Har du erfarenhet från offentlig sektor är det meriterande.
ÖVRIGT
Tillsättning sker om erforderliga beslut fattas.
Ronneby kommun krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med dig som sökande ber vi dig ansöka via ansökningslänken i annonsen.
En ansökan till Ronneby kommun är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C303128-2026-3". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ronneby kommun
(org.nr 212000-0837) Arbetsplats
Ronneby kommun, Teknik, Fritid- och Kulturförvaltningen Kontakt
Måltidschef
Denise Manninen denise.manninen@ronneby.se 0457-618893 Jobbnummer
9713304